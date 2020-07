"No creía en esto y no quería venir al hospital": mujer que se recuperó del covid-19 en Cali

Natalia Moreno Quintero

Con una calle de honor, trabajadores del Hospital Mario Correa Rengifo despidieron a Martha Marín, paciente que abandonó la Unidad de Cuidados Intensivos de ese centro asistencial, donde fue atendida por varios días al presentar complicaciones derivadas del covid-19.



Así lo dio a conocer el propio Hospital, que compartió el testimonio en video de la mujer, quien aseguró que no creía en el coronavirus y temía ser ingresada cuando presentó síntomas graves por esta afección.



"Yo no creía en esto. Yo no lo creía. Antes de venir, lloraba. No quería venir. Porque allá me van a matar, allá cobran 30 millones... allá están pagando, allá me van a dejar. Pensé en bobadas que en realidad no son", dijo la mujer con la voz afectada por los embates de la enfermedad.



"Si este grupo humano no fuera lo que es, no habría salido adelante", manifestó ante el grupo de profesionales que la cuidó.

En Cali, donde este jueves se reportaron 660 nuevos casos de coronavirus y 30 fallecidos, la cifra de contagios es superior a 15.700.



Vea a continuación el testimonio en video de Martha Marín.