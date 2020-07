Coronavirus en Cali: Jorge Iván Ospina habla del 'pico' de la pandemia e invita a cuarentena voluntaria

Natalia Moreno Quintero

El alcalde Jorge Iván Ospina se refirió a la situación de la pandemia del coronavirus en Cali, indicando que pronto se alcanzará el pico, ocasión en la que será necesaria que la comunidad esté bien informada y cumpla siempre las normas de bioseguridad como quedarse en casa, lavarse las manos y aislarse socialmente.



"Vamos a tener pronto, quizá en dos o tres semanas, el pico de la pandemia en Cali. Necesitamos para ese momento tan álgido y complejo muchísima comunidad informada y educada al respecto", afirmó.



"En la medida en que este ascenso de la epidemia se dé, mayor cantidad de personas se contagiarán, mayor cantidad de personas harán una manifestación crítica de la enfermedad y, desafortunadamente, tendremos fallecidos", añadió.



De cara a reducir los altos niveles de contagios y fallecimientos por covid-19 en la ciudad, el Alcalde hizo un llamado a los caleños para que asuman de manera voluntaria una cuarentena desde este sábado y durante una semana pues "no necesitan una autoridad que esté restringiendo su movilidad. Se apela a un comportamiento y a la confianza del ciudadano para que se mantenga aislado, no tenga contacto con otras personas, no tenga reuniones familiares y podamos reducir la velocidad de contagio".

Según Ospina, de los 30 fallecimientos reportados este jueves, 21 ocurrieron en las últimas 24 horas mientras que otros nueve se registraron en los últimos siete días. De otra parte, se notificaron más de 500 contagios y, hasta el momento, la ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos de la capital vallecaucana asciende a 80,3 %.



Ante este panorama, el Mandatario afirmó que "la cuarentena estricta y categórica definida por el estado podría ocurrir en momentos más difíciles de los que hoy tenemos, pero no en esta semana".



Respecto a las demoras en la toma de pruebas para la detección del coronavirus y en la entrega de los resultados, el Alcalde indicó que han sido mejores y más oportunas, pero reiteró que debería ser posible contar con los resultados en las primeras 24 o 32 horas.



En ese sentido, sugirió que los pacientes hospitalizados con sospecha de covid-19 tengan un distintivo para que sus resultados sean inmediatos, los laboratorios aumenten su capacidad instalada y las EPS tengan servicio las 24 horas y laboratorios concentrados en coronavirus.



Finalmente, Ospina apuntó que el Ministerio de Salud ofreció a la ciudad 30 nuevos ventiladores en las últimas horas y también se comenzarán a recibir estos dispositivos adquiridos por la Gobernación del Valle.