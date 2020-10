Jhon Edward Montenegro Jimenez

Ad portas de que Cali defina si incrementa su deuda pública para financiar labores contenidas en el plan de desarrollo que generen reactivación económica, el proyecto de acuerdo que cursa actualmente en el Concejo sigue generando polémicas y rifirrafes entre cabildantes, miembros de la Administración Municipal y analistas.



Esta semana, luego que la Comisión de Presupuesto del Cabildo Municipal aprobara en primer debate el proyecto de acuerdo mediante el que la Alcaldía busca autorización para contratar operaciones de crédito público por $650.000 millones para financiar estrategias de reactivación económica se suscitó una nueva polvareda en torno a esa intención, pues hay cabildantes y analistas que advierten que el articulado debe contener de forma explícita los 19 proyectos para los cuales se comprometerán los recursos.



Una de las voces que se ha levantado para hacer hincapié en este detalle es la de la concejala Diana Rojas, quien señala que tal como está el documento es “un cheque en blanco”.



“Son 19 proyectos que presentó la Administración Municipal y escuchamos a los secretarios, pero no quedaron incluidos en el texto que fue aprobado”, cuestiona Rojas, quien ha señalado que el crédito debería adquirirse a 10 años y con plazo de aplicar hasta el 2021.



Y es que si bien los proyectos fueron reseñados en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo, para la cabildante el temor de que no se incluyan entre los artículos a cumplir en el acuerdo es que se no se genere una obligatoriedad para que se inviertan los recursos en los proyectos específicos y con las partidas aforadas.

Al respecto, el alcalde Ospina indica que “queremos el cupo de crédito para ir adelantando adquisiciones de crédito con baja tasa de interés y ubicarlo en propósitos que nuestra ciudad necesita. La señora concejal está armando un murmullo donde no debiese armarlo, la invito a que se lea el plan de desarrollo, allí están todos los proyectos movilizadores”.



Entre los proyectos planteados por la Alcaldía para llevarse a cabo con los $650.000 millones se cuentan Cali Inteligente, la recuperación de 400 kilómetros de vías, el bulevar de San Antonio, la implementación del catastro multipropósito, el ecoparque Corazón de Pance, entre otros.



Al ser consultado sobre por qué no se incluyen los planes de inversión, el coordinador ponente del proyecto de este acuerdo, Flower Rojas, indica que lo que se está autorizando es una operación de crédito público. “No estamos autorizando inversiones y no podemos coadministrar ni decirle a la Administración qué es lo que tiene que hacer”, esgrime.

La próxima semana se definirá en el Concejo si se autoriza a la Alcaldía entablar operaciones de crédito por $650.000 millones para financiar proyectos.

A esta razón se suma el concejal ponente Milton Castrillón, quien afirma que si se agregaran los programas al articulado “se caería el proyecto de acuerdo, porque no existiría unidad en materia jurídica. Una cosa es decretar obras y otra es autorizar un crédito para que la Alcaldía lo haga con la banca pública o privada”.



Sin embargo, dichos argumentos son desestimados por la coordinadora de Cali Visible, Lina Orozco, quien indica que se debe tener claridad sobre cómo se va a invertir el crédito.



“Otros alcaldes a los que se les han aprobado empréstitos han incluido dentro del articulado los listados de proyectos a ejecutar. Esto es lo medianamente responsable que se debe hacer con la ciudad, porque de lo contrario esto se vuelve un crédito de libre inversión, que no tendría trazabilidad, no habría compromisos; aquí no estamos hablando de recursos privados, sino públicos”, resalta Orozco.



Hasta el momento, el proyecto de acuerdo ha sufrido modificaciones que se centran en limitar la deuda a un plazo máximo de 15 años y que el Alcalde pueda hacer uso de las autorizaciones hasta el 30 de junio de 2023.



Ante esta situación, solo uno de los 21 concejales ha manifestado abiertamente su voto negativo a la iniciativa. Se trata de Roberto Ortiz, quien expresa que aún tiene dudas en cuanto a la amortización de la deuda y el futuro de los proyectos.

“Se corre el gran riesgo de que muchas de esas obras no se concluyan por la histórica gestión del alcalde Ospina en su falta de planeación y ejecución, que en el pasado nos dejó sin concluir las megaobras que aún seguimos pagando sin haberlas terminado”, asegura el cabildante.



Pero más allá de lo expresado por Ortiz, para la Coordinadora de Cali Visible las cartas para la aprobación de este nuevo endeudamiento parecen estar echadas. Esto, si se tiene en cuenta que la coalición de la Alcaldía en el Concejo suma 15 cabildantes que votarían a favor la iniciativa.

Insisten en priorizar proyectos



Aunque desde el Municipio se está solicitando autorización para entablar operaciones de crédito por $650.000 millones, la sumatoria de los proyectos a financiar con dichos recursos arroja un total de $2,1 billones.



Esta situación, advierten concejales, dejaría desfinanciadas varias iniciativas, por lo que insisten en que se deben priorizar los proyectos de más impacto.



Uno de los promotores de este planteamiento es el concejal Fernando Tamayo, quien dice que deben tener preponderancia aquellos que no solo generen reactivación económica, sino que estén avanzados en su planeación y diseños.



“Hablar de una cantidad de proyectos que suman el triple en costo de lo que estamos pidiendo genera una expectativa a la ciudadanía que no es justa ni acorde a la realidad”, dice.



Por su parte, el cabildante Harvy Mosquera señala que si se priorizan 11 de los 19 proyectos se podrían impactar 1440 empresas y generar 83.000 empleos en Cali. “Todos los proyectos son necesarios para la ciudad. Sin embargo, hay algunos que solo tienen un retorno social, que no van a impactar la economía de manera directa. Sí deben adelantarse, pero con recursos aforados en el presupuesto de cada vigencia o con recursos que se gestionen más adelante, no con este crédito”, enfatiza.



El director de Planeación Municipal, Roy Barreras, señala que de la lista de proyectos “no se puede sacar ninguno. Adelantamos muchas mesas de evaluación, con diferentes criterios y el listado de 19 que presentamos al Concejo es madurado, concertado, pensado y completo. Todos son pertinentes y necesarios para la reactivación económica y la ejecución del plan de desarrollo”.

Rifirrafe



La solicitud de claridad en las inversiones que hizo la concejala Diana Rojas no fue bien recibida por el Alcalde.



En rueda de prensa Ospina respondió a Rojas: ”La invito a que lea el plan de desarrollo. Allí están todos los proyectos, pero si no le... (da dos golpes en la cabeza), nada que hacer”.



A esto, Rojas contestó: “soy ‘tun tun’, pues pedí que nos diga cómo va a ser ese crédito... no estoy de acuerdo con entregarle un cheque en blanco”.