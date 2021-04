Nivel ocupación de camas UCI en Cali subió al 88% este domingo

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El nivel de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, en Cali llegó al 88,6% este domingo, de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud Municipal.



Según el informe el el 43,8% son casos sospechosos o confirmados de covid-19, mientras que el 44,8% son pacientes con otras patologías.



Con respecto a los casos, el boletín de la Alcaldía da cuenta de que este sábado se presentaron 812, que elevan la cifra general a 152.709 contagios.

Además, se reportaron 16 decesos que hacen que el balance de fallecimientos llegue a 4.159 desde que llegó el virus a la ciudad.



Los sectores de la capital del Valle que presentan mayor riesgo teniendo en cuenta todos los casos identificados son las comunas 3, 9, 17, 19 y 22; mientras que en menor riesgo se encuentran las comunas 1, 6, 13, 14, 15, 18, 20 y 21.



Sobre esto, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, afirma que no hay otras alternativas para frenar los contagios entre las personas.



“En esta etapa las medidas regulatorias significan que nos encontramos preparados para redoblar la vigilancia epidemiológica, con especial atención en el promedio de edad de las personas que ingresan a las UCI, y analizando la identificación de nuevos casos en individuos con síntomas respiratorios para tomar decisiones oportunas”, destaca.



El número de personas que están siendo derivadas a Unidades de Cuidados Intensivos en Cali pasó de 260 hace dos semanas a un promedio de 300 día, con una ocupación de camas UCI que saltó del 30% al 36%. Por ello, la ocupación de UCI con enfermos de otras patologías, más los de coronavirus ya superó el 86%.



En este nuevo cerco sanitario la idea es destinar el 50% de las UCI a pacientes covid, aplazando las cirugías no urgentes, dice la señora Torres.



Pruebas gratuitas

Tras el incremento de casos de contagios por coronavirus en Cali, la Red de Salud Pública de Cali activó puntos para la toma gratuita de pruebas Covid-19 y así cerrarle el cerco al virus.



“La apertura de estos puntos obedece básicamente al incremento de casos y contagios en la ciudad, previendo la tercera ola de la pandemia. Allí la comunidad podrá acceder de manera fácil y rápida a la prueba covid, siendo conscientes de la importancia del autocuidado”, señaló Maricé Ortiz, epidemióloga de la Red de Salud Norte.



La funcionaria aclaró que no se tiene distinción de régimen para la atención de las personas.



“Estamos recibiendo a personas de todas las EPS o que no tengan aseguramiento, a través de las pruebas de antígeno o de PCR, según unos criterios que hemos establecido”, añadió.



Estos son los puntos donde las Empresas Sociales del Estado tomarán muestras gratuitas de Covid-19 para hoy domingo 11 de abril:

IPS Primero de Mayo, de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 1:00 a 4:00 p.m.



Asimismo estará operando la IPS Cañaveralejo de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 1:00 a 4:00 p.m.



Por su parte en la IPS Siloé la atención será de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.



Además, en algunas estaciones del MÍO como San Bosco y Universidades se estarán haciendo las tomas de muestras gratuitas.

Vacunación en Cali

Por otra parte, es importante recordar que el domingo los megacentros de vacunación no estarán operando, debido al descanso del personal. Este lunes retornan su jornada, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.



Por el momento, en estos espacios se está aplicando primera dosis de Astrazeneca a la población priorizada actual, es decir, a los mayores de 70 años.



De acuerdo con la Secretaría de Salud Municipal, hasta el 10 de abril se han logrado aplicar 121.575 primeras dosis de la vacuna contra el covid-19.



El informe detalla que ya se ha conseguido el 71% de cobertura a la población mayor de 70 años y el 87% al personal médico.