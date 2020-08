Covid-19 en Cali: niña de 11 años falleció por coronavirus en la ciudad

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Una menor de 11 años es una de las víctimas mortales más jóvenes del covid-19 en Cali, así lo informó este martes Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.



De acuerdo con la información oficial, la niña padecía de hipotiroidismo y una discapacidad neuronal.



En lo que va de la pandemia, en la capital del Valle han muerto tres menores de edad, el primero era un niño de un año con microcefalia y el otro menor tenía siete años, quien padecía de enfermedades respiratorias.



Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, le confirmó a El País que desde que llegó el virus a la ciudad, el número de menores de edad contagiados del nuevo coronavirus supera los 1000 casos.

"Es importante que los padres entiendan la importancia de proteger a los niños, sobre todo los que tienen enfermedades de base, porque ya vemos que el covid-19 puede llegarle a cualquiera", señaló.



Según la jefa de ese despacho, las autoridades y los entes de salud han podido darle un buen manejo a los casos de menores de edad contagiados.

"Hemos desarrollado diversas estrategias que nos permitieron darle un buen manejo a los casos de covid-19 en menores de edad y eso se ve reflejado en la baja letalidad que se ha registrado en la ciudad", comentó.



En cuanto a si es recomendable llevar a los niños a los restaurantes, ahora que se activó el plan piloto para la reapertura de este sector, la especialista en epidemiología indicó que en Cali no hay límite de edad para acudir a estos espacios.



"Si bien el Ministerio de Salud indica que solo pueden salir personas entre los 7 y los 69 años, en Cali no establecimos desde que edad pueden acudir los menores de edad a estos espacios, sin embargo se recomienda que si los niños tienen enfermedades de base es mejor no llevarlos", dijo.

Niños en parques y sin tapabocas



Con respecto a los videos de varios menores de edad, que acuden a los en parques de la ciudad sin tapabocas, Torres afirmó que es importante que los padres entiendan la importancia de acatar las normas establecidas por el Ministerio de Salud.



"Es importante que los padres entiendan que los niños también deben seguir los protocolos de bioseguridad. En el caso de que tengan comorbilidades es recomendable que se abstengan de llevarlos a lugares donde transiten muchas personas", apuntó.



Cabe recordar que en Cali se han registrado 25.696 casos positivos de covid-19, de estos 912 han fallecido, según el último boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud del Valle.