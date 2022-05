"Ni siquiera conozco a los oficiales": Ospina tras aceptar renuncia del secretario Soler

Tras la renuncia del secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, por la polémica de las contrataciones a exmilitares cuestionados por la justicia, y otros escándalos, el alcalde Jorge Iván Ospina aceptó su decisión y se pronunció al respecto.



"Creo que si el señor coronel Soler, me hubiese compartido que iba a incorporar a determinados oficiales del Ejército en la Alcaldía de Cali, con el propósito del perdón y la reconciliación y civilizar este debate, yo creo que hubiese sentado con él y plantearlo cómo hacerlo de cara al país, pero nunca me lo plateó, nunca me lo compartió. Jamás se le ocurrió pensar que yo podría entender lo que significa la reconciliación y el perdón, pero lo hizo, y cuando lo ha hecho a cuenta gotas de una contradicción directa, vienen sacando cada uno de los coroneles, oficiales y suboficiales allí vinculados", expresó Ospina, tras una larga intervención previa sobre la reconciliación, perdón y situación del país en materia de seguridad y unión.



"Yo he aceptado la renuncia del coronel Soler, le quiero agradecer a él y su familia el año de trabajo que ha tenido en la ciudad de Cali, no tengo ningún tipo de crítica a su trabajo como Secretario de Seguridad y Justicia. Debo decir que ha sido oportuno, diligente, atento a los procesos de una ciudad que necesita mucho de todos para poder recuperar su derecho a la seguridad. Pero debo dejarlo ir porque el hecho de incorporar militares a la Secretaría de Seguridad no tiene problema con el Alcalde, tiene problemas la decisión de incorporar militares que no fue construida y consultada conmigo", dijo el mandatario.

Durante su discurso, hubo espacio para hablar sobre las elecciones presidenciales en la ciudad y el tema de seguridad para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto.



Asimismo, aseguró que lo subsecretarios de Seguridad mantendrán sus cargos, "se mantendrá cada uno de ellos en su responsabilidad", recalcó.



"Necesitamos que todos los subsecretarios estén atentos a todos los elementos de seguridad integral que se tiene que tener en Cali. Mañana vamos a convocar a un Consejo de Seguridad para poder consolidar la estrategia para que el derecho a elegir y ser elegido se desarrolle en la ciudad sin ningún contratiempo", puntualizó.



Ospina señaló que Jimmy Dranguet será el nuevo secretario de Seguridad y Justicia encargado de Cali. "Tendrá la responsabilidad de asumir la Secretaría y de adelantar todas las tareas hasta cuando podamos encontrar un nuevo mecanismo para la identificación del Secretario de Seguridad de carácter permanente".



Cerrando su intervención, se dirigió a todos los Secretarios de su despacho, refiriéndose a los temas de contratación.

"Yo soy muy flexible para que cada uno adelante su tareas de contratación como Secretarios de despacho. Tengo una forma de pensar que no atesora poder, no es esa forma en la que se transforma una sociedad, sino con muchos agentes de servicio, con varias miradas, no la de una sola persona, pero por favor, revisen categóricamente cada desarrollo contractual adelantado, no necesitamos más sorpresas que no sean consultadas con el señor Alcalde".



Finalmente, le envió un mensaje de aliento a Soler, quien aseguró que se dedicará a la defensa de su honor.



"Buen viento y buena mar al señor coronel en retiro Carlos Soler, conozco que desde hoy ha interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos unas medidas cautelares, pues él ve amenazaba su vida, por la persecución a la que ha sido sometida por determinados sectores. Y aquellos sectores que piensan que esta es la forma de hacer política de calidad, explicarles que están equivocados, que siempre hay una oportunidad de conversar y siempre hay una oportunidad de hacer política desde otra dimensión", concluyó el Alcalde de la ciudad.