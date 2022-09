Mujer que viajó para visitar a sus dos hijos, completó un mes desaparecida en Cali

Una joven de 23 años, identificada como Angie Vanessa Trejos, ya completó un mes desaparecida luego de que viajara desde Buga a Cali para visitar a sus dos hijos.



De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, la joven llegó a Cali en la tarde del pasado 10 de agosto y se comunicó con su familia para relatarles que no le habían dejado ver a sus hijos de 2 y 4 años; quienes, actualmente, viven con su familia paterna en el barrio San Luis.



Aura Rosa Henao, abuela de la mujer, indicó que “ella se fue a ver los niños a Cali. Luego llamó a una amiga a decirle que no le dejaron ver los niños y desde ahí se perdió la comunicación con ella”.



Luego de esto, Angie no regresó a su vivienda, no contesta su celular y no hay rastro de lo que pudo haber pasado con ella.



Cabe resaltar que la familia realizó la denuncia ante la Fiscalía y, aunque la han buscado en otros municipios, su paradero sigue siendo desconocido.



“Hace como 15 días fuimos a Sonso, Valle del Cauca, porque nos dijeron que la habían visto y nada, nadie dio razón de ella. Todo han sido noticias falsas”, añadió la mujer.



Finalmente, la abuela le envió un mensaje a su nieta en el que dice “la mamá y toda la familia estamos muy preocupados, los niños la necesitan y si nos escucha por favor regrese pronto”.