Mininterior habla sobre fallida reunión con jóvenes en Cali y reitera voluntad de diálogo

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El ministro del Interior, Daniel Palacios, envió un mensaje de voluntad de diálogo a los jóvenes de Cali, luego de que se levantara la mesa pactada este jueves en el coliseo María Isabel Urrutia.



Como lo había dicho la directora del Icbf, Lina María Arbeláez, no había ninguna intervención de la fuerza pública en puntos de manifestación de Cali, como manifestaron los jóvenes para retirarse de la mesa.

"Desafortunadamente por desinformación los jóvenes y otros no tanto, decidieron levantar", dijo en Twitter Arbeláez.



Como se percibe en videos, los jóvenes dicen que la manifestación del sector La Luna estaba siendo intervenida. Pero, pese a que la directora Arbeláez y el alcalde Jorge Iván Ospina lo desmienten, los jóvenes se levantan y enuncian improperios contra el Alcalde, quien fue retirado del coliseo.

También fueron retirados el ministro de Justicia, Wilson Ruiz; la directora del Departamento para la Prosperidad Social, Susana Correa; la directora del Icbf, Lina Arbeláez; la consejera para las Regiones, Ana María Palau y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.

El ministro Palacios agregó que "ya en estos momentos muchos de los jóvenes están en contacto con la directora del Icbf y con la doctora Susana (directora del Departamento de Prosperidad Social), buscando nuevamente sentarnos a estar en esa conversación. Siempre se mantendrá abierta, porque el Gobierno escucha al que quiera ser escuchado. Pero no compartimos y rechazamos a quienes quieran bloquear y hacer violencia".



"El mensaje que debe quedar para el país es que la disposición para escuchar y trabajar están", dijo Palacios en una declaración conjunta con los delegados del presidente Iván Duque.



Por su parte, la directora del Icbf, Lina Arbeláez, dijo "El Gobierno Nacional siempre estará dispuesto a oír a la juventud! Pero este es un llamado a que no haya manipulación para levantar las mesas de escucha! Los jóvenes tienen la palabra, no los mayores que siempre la han tenido!".

Pese a que las protestas completaron dieciséis días y aún no hay fecha para un nuevo intento de diálogo entre los jóvenes y el Gobierno, Palacios dijo que los ciudadanos no deben seguirse viendo afectados por los bloqueos. "La protesta pacífica no puede ser la vulneración de derechos de los demás", añadió.

Este es el momento en que se levanta la reunión