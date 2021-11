"Minga no viene en son de pelea, quiere reconciliarse con los caleños": Alcaldía

Ante las preocupaciones de la comunidad caleña frente a la visita de la minga indígena el próximo 10 de diciembre, este viernes se reunieron los representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, con funcionarios de la administración municipal.



Desde la Alcaldía indicaron que el acercamiento se dio luego de que los líderes indígenas solicitaran el espacio para hablar sobre la visita que se tiene programada por parte de las comunidades del vecino departamento y sus objetivos.



"Ellos manifiestan que en el Cauca tienen muchísimas violaciones a los derechos humanos y muchísimas muertes, y observan que comunicativamente esta información no ha quedado en la ciudadanía y en el país", aseveró Nhora Mondragón, secretaria de Gobierno.



Añadió que: "otro propósito está en un mensaje de reconciliación, pues quieren que darse la mano los ciudadanos caleños que en algún momento se sintieron afectados por la visita anterior y, como el 10 se conmemora el día de los Derechos Humanos, sea un día especial en el cual todos se unan, dando un mensaje de reconciliación, de solidaridad y de paz".



Según la secretaria, los líderes expresaron que llegarán a Popayán el 8 de diciembre y solo estarán en Cali el día 10. Posteriormente retornarán a sus territorios.



Así mismo, indicó que en próximos días se harán reuniones con las secretarías de Paz, Seguridad, Participación Ciudadana, Salud y Movilidad, con el objetivo de organizar la logística para que el día de la llegada de la Minga todo transcurra en paz.



Por su parte, el secretario de Paz y Cultura Ciudadana, Danis Rentería, aseguró que la reunión tuvo unas conclusiones "muy positivas" y en esta se adelantaron las coordinaciones para la llegada de los miembros de las comunidades indígenas el mes entrante.



"El mensaje para la ciudadanía es de tranquilidad y paz. La minga no viene en son de protesta ni de pelea, viene en son de paz y quiere mandarle un mensaje desde Cali a Colombia y al mundo de lo que está pasando con sus pueblos y sus territorios en el sur y el norte del Cauca, y algunos grupos indígenas de nuestro departamento", aseveró.



Y recalcó "dejemos esos temores de que vienen a hacer desórdenes y alterar el orden público. Ellos se han comprometido, y hemos coordinado cuáles van a ser estas actividades pacíficas en la ciudad".



Finalmente, Ancizar Majin Tintinago, consejero mayor del Cric comentó que se logró coordinar y consensuar la ruta en la que se va a desarrollar el paso de la Minga indígena.



"Para tranquilidad de la ciudadanía caleña, lo que la Minga nacional viene es a visibilizar la situación actual de los Derechos Humanos, a dejar claridad sobre la defensa de la vida en los diferentes territorios, pero también queremos proponer al país, sobre retomar el asunto de la paz en cada uno de los territorios", sostuvo.

"Si nos atacan, tendremos que defendernos"



A pesar de lo dicho en la reunión, este viernes circuló a través de redes sociales un video de Hermes Pete, ex consejero mayor del Cric, en el que él toma la vocería en nombre de la Minga y lanza duras advertencias.



"Si nos buscan, nos van a encontrar. Nosotros no vamos en son de pelea, vamos pacíficamente, pero estamos preparados porque si nos atacan tendremos que defendernos", dice Pete en el clip.



Aseguró que su pelea no es con la fuerza pública o los ciudadanos, sino contra "las políticas estatales, contra los que hoy día a día someten al pueblo colombiano contra la esclavitud y a la miseria".



"No nos vamos a morir acá encerrados cobardemente, sino peleando y luchando de frente como pueblos dignos, exigiendo las garantías de Derechos Humanos para nuestras comunidades (...) a eso vamos a Cali”, sostuvo.



Y concluyó: "por la paz, por el territorio y la democracia saldremos el 8 de diciembre, y si el Gobierno no avanza con las garantías, seguramente tampoco habrá Navidad".

Frente a esto, el representante a la Cámara por el Valle, Christian Garcés, realizo una crítica la gestión del alcalde y solicitó que se garantice la seguridad.



"La lógica del alcalde Jorge Iván Ospina aislar a los ciudadanos que piden seguridad y prevención, pero darle la bienvenida al Cric que hoy amenaza con dejar sin Navidad a los caleños. ¿Pedir que usted garantice seguridad ante estas amenazas es ideología y xenofobia?", escribió Garcés en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el también congresista vallecaucano del Centro Democrático, el senador Gabriel Velasco, criticó duramente las palabras de Pete.



"Mientras el país camina hacia una recuperación económica, el Consejero del Cric amenaza con NO permitir las actividades navideñas. El mensaje es claro, les interesa sembrar el caos en diciembre. No más criminalidad disfrazada de 'derechos ancestrales'", escribió en un trino, que luego profundizó en un video: