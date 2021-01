Menor de 15 años está desaparecida en Cali, esto es lo que se sabe

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Las autoridades continúan en la búsqueda de una menor de 15 años, quien se encuentra desaparecida desde hace dos días, cuando salió de su casa con destino aún desconocido.



Valentina Benavides, estudiante y residente del barrio Valle del Lili, fue vista por última vez a las 5:00 de la tarde del pasado miércoles 20 de enero, cuando salió de su vivienda, ubicada en la Carrera 100 # 28-68, de ese sector.



De acuerdo con lo que Sol Rodríguez, madre de la joven le contó a El País, la menor salió en ropa 'de estar en la casa' y solo se llevó el celular.

"Yo salí a trabajar y la deje en la casa estudiando, ya que ella está viendo clases virtuales. Mi esposo estuvo con ella hasta las 11 de la mañana mientras estaba en una reunión virtual de la Gobernación y luego salió a realizar unas diligencias. Cuando regresamos en la noche ella ya no estaba", dijo.



La madre de la menor consultó a los vecinos y guardas de seguridad de el conjunto residencial donde viven y comentaron que Valentina salió de su casa a las 5:07 de la tarde con destino desconocido.

"Nosotros llegamos a la casa y el computador estaba prendido. Cuando revisamos los videos de las cámaras de seguridad vimos que ella salió con una licra corta, camisa blanca deportiva y en crocs blancos", apuntó.

Al parecer, la menor salió a un lugar cercano al sector donde reside, ya que al salir usaba ropa informal. Ademas, no sacó prendas ni maleta, lo que, para los familiares, hace que se descarte la versión de que ella salió a un viaje.



"El novio fue a visitarla en la mañana, pero yo les dije que ni él entraba ni ella salía, así que él le entregó un shampoo y se fue para Dapa. Cuando le preguntamos nos dijo que no sabía nada y empezó a ayudarnos a contactar a los amigos, pero nadie nos da razón", indicó.



Según la familia, el último mensaje que Valentina envío fue para el novio, a quien le manifestó que iba a caminar un rato, pero desde ese día la menor desaparecida no responde el celular ni ha publicado nada en redes sociales.



"Estamos muy preocupados porque ella no tiene problemas con nadie. Ella nunca se ha perdido de esta manera, es más, salió con ropa de estar en la casa", manifestó.



Los familiares comentaron que están analizando los videos de los sectores aledaños para intentar establecer lo que pasó con la estudiante del colegio Santa Anita.



"Ella es una niña alegre, familiar, que no se mete con nadie. Nunca se ha perdido de esta manera. Las autoridades ya se pusieron en contacto con nosotros, pero no tienen mayor información. Fuimos a morgues y hospitales, pero nada", apuntó.

La última vez que vieron a Valentina Benavides vestía con una licra corta, camisa blanca deportiva y en crocs blancos. Si usted tiene información o conoce de este caso, por favor comuníquese al 3206939691.