Investigan extraña desaparición de una mujer al sur de Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La familia de Ana Patricia Mejía busca por toda la ciudad a su pariente, quien salió a realizar una diligencia, al sur de Cali, y se desapareció.



De acuerdo con lo que Sebastián Bustamante, hijo de la mujer de 48 años le contó a El País, Ana Patricia Mejía fue vista por última vez en la tarde de este jueves.



"Estamos muy preocupados por ella, mi mamá nunca apaga el celular ni se desaparece de esta manera. La última vez que la vimos fue este jueves, cuando salió a hacer una diligencia", indicó.

A las 12:54 de la tarde la mujer desaparecida salió de su lugar de trabajo, una comercializadora de autopartes llamada Llantas Emotion, ubicada en la Carrera 27 con Calle 7, del barrio Los Cedros, al sur de Cali.



"Ella salió del trabajo casi a la 1 de la tarde y le dijo a la asistente que iba a realizar un retiro en el cajero, ella sacó el celular y la cartera. Del lugar del trabajo al cajero hay dos o tres cuadras, igual ella se fue en el carro", comentó.

De acuerdo con el joven, al notar que pasaron un par de horas y Ana Patricia no llegaba empezaron a llamarla, pero el celular estaba apagado, lo que alertó a los trabajadores y familiares de la mujer.

Las autoridades investigan la extraña desaparición de una mujer al sur de Cali. La última vez fue vista saliendo de su lugar de trabajo, una comercializadora ubicada en la Carrera 27 con Calle 7, barrio Los Cedros, sur de Cali. Este es el video. pic.twitter.com/UiTVck6HLo — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) January 22, 2021

"Los trabajadores nos contactaron para preguntarnos si ella estaba con nosotros, pero no. Ahí nos dimos cuenta que algo malo estaba pasando porque ella jamás se pierde de esa manera. Nos pusimos a la tarea de buscarla por el sector, pero nadie nos dio razón", señaló.



El hijo de Ana Patricia Mejía, indicó que ella no tiene problemas pasionales ni económicos, tampoco saben de que haya sido amenazada, aunque no descartan que esta desaparición tenga que ver con su trabajo.



"Ella no tiene problemas con nadie, pero los investigadores nos comentaron que una de las hipótesis es que quizá esto sea obra de alguno de los extrabajadores, ya que ella trabaja en recursos humanos, por lo que ha tenido que despedir gente y alguno puedo haber tomado venganza. Es solo una de las teorías, pero hay que tenerla en la cuenta", apuntó.



Las cámaras de seguridad de la empresa grabaron el momento en el que ella sale de la empresa vestida con una camisa naranja y un pantalón azul.

Ana Patricia Mejía, de 48 años, trabaja en Llantas Emotion, ubicado en el barrio Los Cedros, sur de Cali. Especial para El País

"Hablamos con personas del sector, pero nos dijeron que no vieron nada. No sabemos si alcanzó a llegar al carro o al banco, pero esperamos que con los videos de las cámaras del sector nos puedan dar pistas de su paradero", puntualizó.



Es preciso mencionar que tanto el Gaula como la Fiscalía ya tienen conocimiento de esta situación, ya que el denuncio fue realizado lo que activó la búsqueda de las autoridades.



Si usted ha visto o tiene información sobre la Ana Patricia Mejía, quien fue vista por última vez vistiendo una camisa naranja, un jean bota campana y unos tacones por favor comuníquese al siguiente número: 3178610154.



Cabe recordar que el vehículo en el que se movilizaba la mujer, un Twingo negro de placas RMU-959, también está extraviado, por lo que los familiares de la mujer le piden a la comunidad que si logra identificar este vehículo se ponga en contacto ellos.

Entre enero y octubre de 2020, en Cali se reportaron 301 personas como desaparecidas, según la Personería. Es algo así como 30 reportes al mes, siete a la semana, uno al día.