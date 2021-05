"Matrícula cero no es suficiente para ampliar cupos en Univalle: Rector Varela

Andrés Camilo Osorio

Uno de los anuncios más importantes tras las protestas de las últimas dos semanas, luego de ser retirada la reforma tributaria, es la gratuidad en la matrícula para los estudiantes de las universidades públicas de los estratos más bajos.



Pero, ¿realmente esto servirá para ampliar el acceso a la educación superior de los sectores más vulnerables? El rector de Univalle, Edgar Varela, da luces a futuro sobre la iniciativa.

¿Qué tan beneficioso es para Univalle el anuncio de la matrícula cero para los estratos 1,2 y 3 en las universidades públicas?



La iniciativa de matrícula cero o gratuidad parcial viene desde el año pasado en Univalle. El gobierno nos dio $3200 millones, según un esquema donde se repartieron $100.000 millones entre todas las universidades del país, aunque nos tocó complementar con recursos de la Gobernación del Valle y de la propia universidad para dar la cobertura total de los estratos 1 y 2. En toda la universidad, incluyendo las sedes regionales, nosotros tuvimos que poner $4200 millones, es decir, más de lo que la Nación nos dio. Con el anuncio del Presidente, esperamos que no tengamos que poner recursos propios ni de la Gobernación. Todos los estudiantes de Univalle que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 tienen un valor global de matrícula de $9000 millones, que esperaríamos recibir en el segundo semestre de este año para que nadie tenga que pagar un solo peso.

¿Cuántos estudiantes de Univalle se beneficiarían con esto?



Unos 28.000 estudiantes, es decir más del 90%. Nosotros esperamos que esta medida se vuelva algo continuado. Si bien es verdad que viene desde el año pasado, nosotros calculamos que el dinero necesario por año para cubrir esta población a nivel nacional sería de 950.000 millones de pesos. A pesar de que es una muy buena iniciativa, no es suficiente para ampliar cupos. Hay un proyecto en el que hemos estado trabajando para reformar la Ley 30 de 1992, artículos 86 y 87, que aspiramos se pueda concretar en el segundo semestre de este año, donde quede incluido el tema de la gratuidad, para generar un esquema que nos asegure más recursos a la base presupuestal, lo que a su vez permite ampliar los cupos.



¿Qué se necesita para ampliar más cupos en la universidad?



Hace cinco años, cuando llegué a la rectoría de la Univalle, teníamos entre 26.500 y 27.000 estudiantes, mientras que hoy en día contamos con 33.000, es decir que hemos creado 6000 nuevos cupos en pregrado y posgrado. Hemos recibido recursos adicionales, fruto del paro del 2018, que nos han ayudado en la creación de cupos. La meta es que en cuatro años podamos aumentar los cupos a 40.000. Para ponerlo en contexto, en cifras redondas recibimos unos $300.000 millones de pesos del Gobierno Nacional, para financiar nuestro funcionamiento, pero aspiramos a que haya unos cuatro o cinco puntos por encima de la inflación, basándonos en la del año pasado: estamos hablando de que se aumente en la base presupuestal unos $22.000 millones a $25.000 millones para el año 2022. Y ya sobre esta base, hacer un incremento escalado.

¿Cuánto cuesta en promedio la formación de un estudiante de Univalle?



Un estudiante de Univalle tiene un costo, según nuestra división financiera, de $7 millones por semestre. Esto no quiere decir que todo el dinero extra que llegue se vaya en ampliación de cupos, porque también realizamos investigación, hacemos proyección social.

De cada 100 aspirantes a Univalle, ¿cuántos ingresan?



De 20.000 a 23.000 que se pueden postular, se admiten ente 5000 y 6000 estudiantes: más o menos el 25%, pese a que muchos de ellos sí cuentan con un puntaje mínimo que les permitiría ingresar a la universidad, pero nuestra capacidad instalada y los recursos financieros, solo permiten esta cobertura que hemos tratado de seguir ampliando.

“La carrera que más se quiere estudiar en Univalle es medicina. Su competencia de ingreso es muy reñida. Le siguen psicología, ingeniería industrial y administración de empresas” Édgar Varela Rector de Univalle

Esta iniciativa de la matrícula cero ¿cómo podría afectar a las universidades privadas?



Varios rectores de universidades privadas han expresado su preocupación de que esta medida les afecte sustrayendo a los estudiantes cobijados por la misma para que se matriculen en universidades públicas. La gratuidad de la matrícula sólo puede ser aplicada a instituciones públicas, porque las privadas operan con el crédito de Icetex. Tengo entendido que se está trabajando para que este crédito sea subsidiado.

Usted tiene mucho contacto con los estudiantes ¿a qué se debe el descontento que viven ellos en las manifestaciones, más allá de la reforma tributaria?



Este descontento que se ha visto en las manifestaciones, en el paro y, lamentablemente, en los actos de violencia, es principalmente por una desesperanza, por la falta de empleo digno. Muchos de los universitarios no tienen certeza de un buen empleo cuando terminen la carrera. Los que no se encuentran estudiando desean empleo digno y apoyo al emprendimiento, así como también ingresar a la educación superior, con un aumento de los cupos y la cobertura y un apoyo en el bienestar social requeridos.



A esto sumemos la pandemia de un año y dos meses, con confinamientos, que ha puesto en jaque a negocios, empresas afectadas. Es necesario resaltar que el director del Dane dijo hace una semana que el aumento de la pobreza ha llegado a el 45% de la población. A esto agreguemos que el Valle y Cali son epicentro de migración campesina, que al no contar con los conocimientos técnicos para insertarse al sector laboral, aumentan la brecha de marginalidad.



Si a esto le sumamos la migración venezolana, se vuelve una situación muy volátil, que es lo que hemos visto en los últimos días. Cada día es mayor la población que no tiene acceso a oportunidades y que terminan viviendo en la marginalidad. Lo restrictivo de las medidas biosanitarias también ha provocado que se pierdan muchas dinámicas en diferentes sectores que también se han movilizado en otros momentos. Al final está peor la cura que la enfermedad.

¿Tras la pandemia se disminuyó la matrícula en Univalle?



Por la pandemia no hemos visto una disminución de matrícula, sino que por el contrario hemos visto un leve crecimiento desde el 2018 al 2020. Esto ha sido gracias a los apoyos para subsidiar la matrícula, también a los temas de conectividad, con los miles equipos que hemos prestado o donado a los estudiantes.



La Univalle sigue siendo una universidad de primera. E n el ranking, hemos quedado en el puesto 50 de América Latina, estamos entre las 3 mejores en Colombia en investigación. En enero iniciamos el Doctorado en Gobierno, Políticas Públicas y Administración Pública, el primero en el país. Junto con la Javeriana, estamos trabajando en un doctorado en estudios e intervenciones sobre paz. Estamos trabajando con cooperación internacional para fomentar un sistema de laboratorios que creamos a finales del año pasado. Trabajamos fuertemente en el proyecto de Valle del Cauca, distrito de Innovación, donde las universidades, las empresas, la gobernación y una consultora venimos trabajando en la proyección para que en el departamento crezcan los servicios de la mano con la gestión del conocimiento.



Queremos abrir varias carreras virtuales en el 2022 en las áreas de química farmacéutica, regencia de farmacia, administración pública, enfermería. Esperamos que con todo lo que aprendimos en la pandemia, las personas mayores puedan acceder a carreras virtuales. No sobra recordar que también la tercera etapa de vacunación -que beneficia a mayores de 50 a 59 años- nos permitirá ampliar la presencialidad, que ha sido un reclamo de nuestros estudiantes y profesores, pero cabe aclarar que es necesario y primordial la vacunación de los profesores.