Masacre en Cali: 5 personas asesinadas y 2 más heridas deja ataque sicarial en la Comuna 20

Cinco personas fueron asesinadas y al menos dos más resultaron heridas luego de un ataque sicarial registrado en la madrugada de este martes en el barrio Brisas de Mayo, ubicado en la Comuna 20 de Cali.



De acuerdo con la información preliminar de lo ocurrido, la masacre se registró en el sector conocido como El Hueco, donde las siete personas fueron interceptadas por sicarios que, según se ha indicado, llegaron al lugar caminando.



El crimen se registró en la Calle 12 oeste con Carrera 53, en el sector conocido como Pueblo Joven. Según se ha determinado, la masacre habría ocurrido entre la 1:20 y la 1:45 de la madrugada de este martes.



Aunque inicialmente se había informado que eran cuatro las personas asesinadas, posteriormente la Policía Metropolitana de Cali confirmó la muerte de una quinta persona. Frente a ello, se informó que esta última víctima murió cuando era trasladada a un centro médico.



Le puede interesar: Invasiones en Cali, un lío que sigue creciendo a pasos de gigante



Sobre las víctimas se ha conocido que los asesinados fueron cinco hombres, mientras que entre los heridos hay dos mujeres. Además, se indicó que las personas departían en una esquina del sector cuando ocurrió el crimen, cuatro de las víctimas fallecieron en el lugar.



Las personas asesinadas fueron identificadas como Arley Sánchez, Víctor Alfonso Castro Cabezas, Carlos Andrés Jiménez y Esteban David Vásquez Ramos. La quinta víctima, que se dice sería un adulto mayor, no ha sido identificada.



Al respecto, el alcalde Jorge Iván Ospina indicó que, posiblemente, la masacre estaría relacionada con la lucha por espacios del microtráfico entre grupos delictivos.



"Ocurrió hacia la 1:20 a.m, al sector de Pueblo Joven llegaron personas encapuchadas que atacaron a unas personas que se encontraban en vía pública. No tenemos certeza total de las identidades de los fallecidos. Organizaciones criminales en lucha por los espacios del microtráfico, son realmente muy peligrosas, porque inician controlando la olla y terminan haciéndolo con los territorios", manifestó el Alcalde.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se pronunció frente a la masacre que ocurrió en la madrugada de este martes en el barrio Brisas de Mayo, ubicado en la Comuna 20 de Cali.



🎥 Jorge Orozco / El País pic.twitter.com/zLV3Aku0eF — El País Cali 📰 (@elpaiscali) October 4, 2022