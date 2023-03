Los habitantes de los barrios Eucarístico y Fortaleza nuevamente denuncian que las obras viales que inició Emcali con el objetivo de cambiar el alcantarillado llevan más de siete meses abandonadas.



En la Carrera 37A con Calle 5E, Diana, vecina del barrio Eucarístico dice que desde el 17 de agosto 2022 (7 meses) los funcionarios encargados de las obras no volvieron, dejando completamente abandonados los arreglos.



Como consecuencia, la vía se ha vuelto intransitable, pues al estar toda la calle destapada se impide la movilidad de los vehículos. Además, con las temporadas de lluvias que vive actualmente la ciudad, se han creado pozos de agua que generan zancudos y malos olores.



El panorama no es muy diferente para la comunidad del barrio La Fortaleza. En la Carrera 29B con Calle 29 la obra vial también quedó abandonada en agosto del 2022 y aunque les prometieron que en diciembre les iban a entregar la calle, esto no sucedió.



De igual manera, esta vía se encuentra inundada por las lluvias de los últimos días, además se encuentra con maleza y moho.



“Hasta el momento nadie ha venido a dar la cara. Es una total negligencia de Emcali”, expresó Alexander Semanate, habitante del sector.



Adicionalmente, cuenta que muchos de los vecinos que tienen vehículos, y no pueden ubicarlo en sus garajes, por lo que han tenido que gastar más dinero para pagar un parqueadero o, en su defecto, dejarlo estacionado en la calle.



Pese a que los ciudadanos le hacen un llamado a la Secretaría de Infraestructura, desde la dependencia informaron que hasta el momento Emcali no ha entregado las obras para realizar la pavimentación de estas.

¿Qué dice Emcali?



Francisco Grueso, subgerente técnico de acueducto y alcantarillado de Emcali indicó que la empresa Pontifex SAS, contratista encargada de las obras tuvo un incumplimiento y es por eso que se han presentado los retrasos.



“Emcali ya está ejecutando la reclamación ante la compañía de seguros y los trámites jurídicos pertinentes para hacer la reclamación del contratista”, dijo el Subgerente técnico de acueducto y alcantarillado.



Además, agregó que ya está en proceso la nueva contratación para poder terminar las obras estos barrios Fortaleza y Eucarístico, “se calcula que aproximadamente en 45 días ya podemos estar reiniciando la obra para poder llegar a su fin y finiquitarla”.