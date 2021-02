Más de 500 mil millones de pesos ha perdido el Municipio con Sicali

User Admin

Más de 500 mil millones de pesos ha perdido Cali por obligaciones que han prescrito, negligencias y servicio inoportuno, durante el tiempo que Sicali ha estado encargado del recaudo de impuestos de los contribuyentes de la ciudad.Así lo reveló este martes la Personería de Cali, tras asegurar que los incumplimientos legales, éticos y de actividades son la constante en Sicali, lo cual, a su vez, constituye una pieza fundamental para pedir la terminación unilateral del contrato que tiene con el Municipio.Esta situación quedó en evidencia como consecuencia de una investigación realizada por la Personería en la que se encontraron múltiples irregularidades."No se tienen digitalizados los expedientes, desde el 2007 están pendientes conciliaciones bancarias, hay respuestas inoportunas a los usuarios, se encuentran servidores informáticos sin actualizar, un 'call center' a media marcha, actualización catastral pendiente y la entrega de la base de datos que no puede ser leída", informó la entidad. La Personería de Cali se declaró desconcertada por la cantidad de dinero que se ha girado en los siete años de contrato con la entidad, la cual asciende a 94.091 millones de pesos , pues el beneficio ha sido casi nulo.Entre las anomalías, se destacan 970 derechos de petición, de 2.300 interpuestos, que se dejaron de responder, lo cual denota, según la Personería, "un total desdén con el usuario".Asimismo, la actualización catastral, que por ley debe hacerse cada cinco años, no se ha iniciado ni siquiera en el sector urbano. "Esto impide conocer la realidad de los predios, sus modificaciones y su desarrollo con el consecuente cambio en la tarifa del impuesto, bien sea a la alza o la baja, pero con una mayor cercanía a la realidad", señaló el organismo de control.Otra inconsistencia que preocupa es el funcionamiento del 'call center', cuya propuesta incluía servicio 24 horas, siete días a la semana y solo se tienen doce personas en horario de oficina."Las adecuaciones en los CALI tampoco se desarrollaron y no tienen el personal especializado como quedó estipulado en el contrato, los términos de referencia y la propuesta", agregó la Personería.Lo anterior, anotó la entidad, son incumplimientos parciales o totales a los compromisos adquiridos y, por ello, se debe exigir la póliza de cumplimiento. Sin embargo, la Personería concluyó que "aquí, también Sicali gana, porque el contrato inicial se pactó por $100 mil millones cuando se han manejado más de $90.000 millones".Por su parte, el representante legal de Sicali, Hernán Rodríguez, aseguró que ningún funcionario de la Personería se ha acercado en algún momento a la Unión Temporal para conocer su funcionamiento, por lo que desconoció los resultados de la investigación de la entidad que representa al Ministerio Público."No sé en qué se basa la Personería para revelar esas irregularidades, pues el Personero no sabe cuáles son las condiciones del contrato con el Municipio", señaló Rodríguez.Y, en cuanto a los derechos de petición sin respuesta, manifestó que esa tarea es responsabilidad de la Dirección de Hacienda Municipal y que lo único que debe hacer Sicali al respecto es entregar la información de forma oportuna.Tal como lo mencionó en abril pasado, el representante legal de Sicali dijo que la empresa está dispuesta a terminar el contrato de mutuo acuerdo, "porque es materialmente imposible ejecutar un contrato que a diario se amenaza con acabar"."Hemos sostenido reuniones con la Alcaldía para terminar el contrato, pero no hemos logrado negociar la compensación económica", puntualizó.