Más de 13 mil adultos mayores fueron vacunados contra covid-19 este fin de semana en Cali

Andrés Camilo Osorio

Más de 13.000 adultos mayores de 80 años fueron inmunizados contra la Covid-19 durante la jornada de ‘Vacunación Sin Barreras’ que se llevó a cabo este fin de semana en 40 puntos dedicados a esta labor en la ciudad, en aras a agilizar la aplicación de los biológicos entre esta población.

Hasta este domingo ya han sido inmunizados 32.000 adultos mayores de 80 años en la ciudad, por lo que la cobertura de vacunación alcanza el 50% entre esta población. Se estima que este martes dicha cobertura podría elevarse al 85 %.

Al respecto, Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, indicó que durante la jornada del fin de semana la mayoría de la IPS se encontraron sin problemas, sin aglomeraciones, con una logística adecuada.

“La jornada de ‘Vacunación Sin Barreras’ fue exitosa y esta semana continuaremos con la inmunización de agenda programada y presencial. La meta es cumplir con la aplicación de las 50.000 dosis de Sinovac que hay destinadas para la población mayor de 80 años durante esta semana”, afirmó la funcionaria.



Actualmente, en la ciudad se han aplicado 49.375 dosis, entre personal de salud de primera línea de atención de Covid-19 y adultos mayores de 80 años.

Una de las personas que recibió la primera dosis del biológico desarrollado por Sinovac este sábado fue Emilia Díaz, quien decidió vencer el temor que tiene a los chuzones para reducir el riesgo de en caso de contagiarse de Covid-19.

“Siempre me ha dado miedo que me apliquen las vacunas, no me gustan porque sé que en el brazo duelen más. Pero yo sí creo que con esta vacuna se evita la enfermedad, que con esta edad es mucho más trabajoso y difícil de salvar”, aseguró.

Por su parte, Nohora Legarda, auxiliar del puesto de salud de Felidia, manifestó que si bien este corregimiento es pequeño y la población mayor de 80 años es reducida, “hubo un volumen grande de vacunados... La tecnología nos ayudó mucho porque a través de grupos se enviaron avisos para comunicar el proceso de vacunación”.



En este punto, indicó la auxiliar, se atendieron alrededor de 36 inmunizaciones, entre adultos mayores de 80 años afiliados al régimen subsidiado y contributivo. “Esta jornada ha servido mucho porque los abuelitos que tienen más de 80 años es difícil que vayan a la ciudad por su vacuna, porque es difícil encontrar transporte y les da miedo salir de la casa por el contagio; ellos están felices de que la vacunación haya llegado hasta aquí”, dijo Legarda.

Cabe recordar que durante este fin de semana se habilitaron los puntos de vacunación para que los adultos mayores de 80 años accedieran a la primera dosis del antídoto, sin agendamiento y solo presentando la cédula.

Luego que en Cali se implementara esta estrategia para abarcar un más adultos mayores y avanzar hacia la segunda etapa del plan de vacunación, el Ministerio de Salud advirtió que se estructurará una iniciativa similar.

“Ahora que ya hay cobertura de la agenda factible de mayores de 80 años en gran parte de los entes territoriales, se abrió la posibilidad de agendamiento presencial”, indicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Lo anterior significa que la persona pueda ir a la IPS, siempre y cuando esté priorizada, y pueda ser vacunada bajo el modelo de pico y cédula.

Ruiz explicó que esto aplica para aquellos mayores de 80 años que no han sido vacunados, para que puedan tener el derecho a su vacuna en los respectivos puestos de salud de cada ciudad y municipio.

“Esta es una estrategia que es complementaria al agendamiento que hemos venido haciendo y que busca llegarle a todos aquellos -que por alguna razón- no han podido ser agendados desde las IPS”, sostuvo el Ministro.

El funcionario añadió que para el mes de marzo, de acuerdo con las proyecciones, hay una disponibilidad de 3,4 millones de vacunas. Mientras tanto la proyección para abril es de 8 millones de vacunas.



Proyectan inicio de la segunda etapa de la vacunación



Aunque la Secretaría de Salud de Cali todavía no ha sido notificada de una fecha tentativa en la que podrían llegar nuevas dosis para dar inicio a la segunda etapa de vacunación, en la ciudad ya se adelantan gestiones para coordinar la logística de este proceso.



Esto, teniendo en cuenta que desde el Ministerio de Salud se ha advertido que en el país podría iniciar esta semana la inmunización de la población priorizada en la segunda fase, que son las personas entre 60 y 79 años, y el personal de salud de segunda y tercera línea.

En total, en Cali deben ser vacunadas 318.636 personas durante esta progresión, por lo que las autoridad de salud y las ESE se disponen a ampliar los puntos de vacunación.



“Ya estamos listos, preparados. Se va a llevar a cabo una vacunación por agenda programada en las IPS y lo vamos a complementar con otros cuatro megacentros. Estos serán La 14 de Calima, La 14 de Pasoancho, el estadio Pascual Guerrero y el Coliseo María Isabel Urrutia”, afirmó la Secretaria de Salud de Cali.



Inicialmente, las vacunas serán aplicadas a personas que tienen entre 70 y 79 años.