Los puntos negativos que profesionales de la salud encuentran en los Centros de Atención Primaria

Los profesionales de la salud hicieron varios reparos al modelo de los Centros de Atención Primaria (CAP), que se quieren implantar en el país por medio de la Reforma que está promoviendo el Gobierno Nacional.



La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, aseguró que en el nuevo esquema las EPS irán desapareciendo lentamente, por lo que la mayor preocupación es que los ciudadanos no vayan a quedar desamparados mientras se realiza la transición de la atención a los CAP.



El médico Herman Redondo, miembro de la Academia Nacional de Medicina y coordinador del grupo Acuerdos Fundamentales, del que hacen parte catorce gremios del sector de la salud, enfatizó que cada vez que se liquida una EPS, son millones los usuarios y trabajadores de esa entidad que quedan en esa incertidumbre.



“Imagínese esto multiplicado por 28, que son las que existen actualmente. Trasladar 50 millones de colombianos a la Nueva EPS o los CAP, generaría un caos terrible”, indicó.



Lea también: ¡Consumiendo licor y drogas! Más de 300 menores fueron sorprendidos en una fiesta clandestina en Cali



Adicionalmente, explicó que los usuarios podían tutelar a las EPS cuando estas no cumplían con su labor, pero que ahora con los Centros de Atención Primaria habría que dirigir los reclamos directamente al Ministerio de Salud, lo que podría congestionar administrativamente a este organismo y complicar y retardar la atención de los pacientes.



Por su parte, el médico Jorge Enrique Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, manifestó que todavía es incierto cómo se materializarán los 633 centros que harían falta en el país para ejecutar el nuevo modelo.



Pero no solo habló por los recursos; “no existen vías de acceso pertinentes para poder llevar el material para construir los CAP en las zonas apartadas. Cuánto tiempo se tardarían en construir cada uno y, una vez estén construidos, cuánto se necesita para poderlos habilitar, para poder tener los insumos básicos necesarios”, preguntó.



Por otro lado, cuestionó que no se sabe si con el personal de la salud con el que cuenta actualmente el país sería suficiente para operar estos centros las 24 horas del día y los 7 días de la semana.



Le puede interesar: ¿Sirven o no los 'ospibloques'? Lo que dicen los expertos en movilidad sobre nuevos separadores viales de Cali



“Le hemos pedido al Ministerio de Salud que elabore un censo para establecer cuántos trabajadores de la salud tenemos, pues sin el mismo no sabemos cuántos faltan por contratar. Estos puntos deben ser reglamentados una vez se aprueba la ley”, anotó.



Ambos profesionales explicaron que la utilización de los CAP podría mejorar las atenciones en salud en el país al trabajar en base a la medicina preventiva, pero coincidieron en que el cambio brusco que se planea, con una muy posible desaparición de las EPS a la larga, no es el camino correcto.