Preocupantes hallazgos del primer informe de la Contraloría sobre la Feria de Cali virtual

Álvaro José Carvajal Vidarte

“(…) En relación con las métricas de países alcanzados, se menciona que los contenidos se vieron en un total de 96 países (…) analizando esta cifra, podemos indicar que las visitas desde otros países tienen valor siempre y cuando el mensaje sea entendible para el receptor. No se debe considerar efectivo, si el receptor no puede decodificar el mensaje (entender claramente el mensaje del video). En la información presentada nos muestran una gran cantidad de países, pero según el análisis de comportamiento de Google Analytics, se puede observar que en 13 de los 47 países que visitaron las páginas de aterrizaje, la duración de su visita fue menos de un segundo, es evidente que las métricas presentadas deben reevaluarse a la luz de su efectividad…”



Este es un aparte del informe de la Contraloría de Cali, que en 167 páginas analiza la forma en que fueron invertidos los dineros en la Feria Virtual del pasado diciembre. El documento es un informe preliminar. Eso significa que la compilación de hallazgos será entregada a la Alcaldía, que tendrá unos días para referirse. El próximo 7 de mayo, la Contraloría presentará el informe final. Técnicamente el documento es una ‘actualización de fiscalización’. Su título es ‘Evaluación de los convenios y contratos realizados para la celebración de los eventos de la Feria de Cali Versión 63 de 2020’.



La observación en torno a la ‘efectividad’ que arrojan las métricas es uno de las preocupaciones que resalta la Contraloría, teniendo en cuenta el mínimo tiempo de visita que se registra. Los hallazgos del comportamiento digital que hay sobre el evento, se llevan varias páginas del informe de la Contraloría, con cuadros de Excel que desmenuzan los indicadores que la Alcaldía entregó como sobresalientes. Así por ejemplo, el informe del ente de control consigna en otro tramo lo siguiente:



“(…) Respecto a las cifras presentadas como resultados en el informe COMPILADOMETRICAS-63-FERIA-DE-CALI .pdf, en las cuentas de Facebook relacionadas con la Feria de Cali se observa que el número de reproducciones es el total, incluyendo las reproducciones de 3 segundos, las cuales no serían representativas…”.

La Contraloría lo explica en el documento, detallando que para generar un impacto positivo en la audiencia, la cifra representativa, en este caso, debería corresponder a reproducciones de al menos 60 segundos. El informe está basado sobre información oficial que entregó la Alcaldía de Cali.



Analizando esos datos, la Contraloría encontró por ejemplo una muestra seleccionada (Facebook de Corfecali) que representaba el 10,5% del total de las visualizaciones que proyectaba el medidor. Lo que traduce un porcentaje de visualizaciones diferente. Un caso que lo refleja está ahí expuesto a través del evento ‘Salsódromo Maestra Vida. Las reproducciones pasarían de ser 1,787,649, como dice la Alcaldía, a solo 187.703 visualizaciones de valor.

A través de este informe preliminar, la Contraloría de Cali analiza también el contrato interadministrativo que se celebró para la realización del evento en pandemia.

La Contraloría también se refiere al concepto ‘índice de retención’, definiéndolo como la métrica que nos enseña el porcentaje de usuarios que ven o reproducen un video de principio a fin. En el informe la Contraloría explica que debe ser tomado como “indicador de efectividad”, y que sus variaciones demuestran el interés que genera el contenido publicado en las redes sociales. Es una medida de cumplimiento de objetivos.



De acuerdo con lo que pudo determinar el análisis de data de la Contraloría, “(…)la mayoría de los videos de la muestra tienen un índice menor al 15 % de retención, lo que indica poco interés del público…” Como se recordará, dentro del inventario que incluyó la feria Virtual, la Alcaldía pagó, a través de Corfecali, más de 150.000 dólares por tres presentaciones en video de los artistas Eddie Palmieri, Alexander Abreu y Bobby Valentín.



La feria Virtual costó once mil millones de pesos en medio de la pandemia. Para poder darle trámite a parte de esos recursos, la Alcaldía suscribió un convenio interadministrativo con Corfecali.

Al respecto, la Contraloría determina lo siguiente: “De acuerdo con el análisis de la documentación referida, se pudo evidenciar que la suscripción del Convenio Interadministrativo N°4148.010.27.1.023-2020, se llevó a cabo sin contarse con el cumplimiento del requisito de “competencia” por parte del representante legal de Corfecali, en tanto la Junta Directiva de la corporación, le había autorizado para suscribirlo un límite de cuantía de hasta 11.000 millones de pesos; situación que permite evidenciar que al ser suscrito el convenio por un valor de $11.955.020.000, se extralimitó la autorización concedida por el órgano corporativo al gerente”.



El informe expone la forma en que los recursos públicos fueron tratados al detalle. Así, dedica un capítulo a los ‘encuentros comuneros bioseguros’ que la Feria Virtual estimó en las comunas: “(…)Es de tener en cuenta que para la fecha en que se estableció el Convenio interadministrativo N°4148.010.27.1.023, las condiciones bajo las cuales se realizaría el evento de Encuentros Comuneros Bioseguros (01 de diciembre de 2020), ya existían los antecedentes de restricción para la reunión de eventos masivo o aglomerados y de contacto físico o de proximidad de personas y su movilidad, en virtud de la emergencia sanitaria COVID -19 que padecía el país; luego el hecho de haberse decretado pico y cédula y toque de queda durante los días de la 63° feria Cali, no resultaba ser una situación inesperada ni imprevisible…”.



Al final del documento, la Contraloría entrega un cuadro de observaciones en el que aparecen 48 observaciones administrativas, 14 con presunta incidencia fiscal, 42 con presunta incidencia disciplinaria y 11 con presunta incidencia penal.