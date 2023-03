Los caleños podrán postularse a subsidios para mejoramiento de vivienda, ¿Qué deben hacer?

Hasta el próximo 25 de marzo de 2023 estarán abiertas las inscripciones para los caleños que quieran obtener un subsidio para mejora de vivienda por parte de la Alcaldía, para las comunas 10, 11 y 12.



Este beneficio será de hasta 9.5 salarios mínimos legales vigentes y se dará bajo el criterio de condiciones socio-económicas, de acuerdo con las calificaciones del Sisbén IV.



Además, hay algunos requisitos que los postulantes deben tener en cuenta para poder recibir esta ayuda monetaria por parte de la Administración Municipal.



Lea además: "¿Volvimos a las ambulancias choconas?": Ospina luego de grave accidente de este jueves



“Es relevante validar que el predio se encuentre a nombre del solicitante, que la vivienda no esté ubicada en zona de riesgo no mitigable o ilegal, no haber recibido anteriormente un subsidio en la modalidad de mejoramiento, y que la vivienda no se encuentre inmersa en un proceso jurídico o notificada en estado de embargo o hipoteca; asimismo, se deberá notificar que el hogar cumple con una residencia no inferior a los cinco años en la ciudad”, explicó la Secretaría de Vivienda de Cali.



Las personas interesadas en este proceso, y que cumplan los requisitos, podrán hacer el proceso de solicitud a través de la página de la Alcaldía (www.cali.gov.co/vivienda).