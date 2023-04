Lo que se sabe de los enfrentamientos entre jóvenes que causan temor en el oriente de Cali

Los constantes enfrentamientos entre jóvenes causan zozobra y temor a los habitantes de la Comuna 14, en el oriente de la ciudad. A través de redes sociales, se han conocido videos de las fuertes disputas que, al parecer, involucran a menores de edad.



De hecho, se conoció una denuncia de Milena Castro, edil del sector, que asegura que los vecinos de esta zona no pueden salir con tranquilidad de sus casas por los frecuentes enfrentamientos entre supuestas pandillas criminales.

📌En video quedó registrado cómo un grupo de jóvenes, en el que al parecer forman parte de un grupo criminal, protagonizan enfrentamientos en las calles del barrio Marroquín, comuna 14 de Cali. En imágenes se puede apreciar cómo chocan por fronteras invisibles. pic.twitter.com/SmJ9o4p0ul — El País Cali 📰 (@elpaiscali) April 20, 2023



De acuerdo con la versión de los habitantes de esta zona de la ciudad, estas confrontaciones estarían relacionadas con las llamadas fronteras invisibles que, según los vecinos, han trascendido y ya no solo son entre barrios, sino también entre cuadras.



“Son jóvenes entre 8 y 17 años de edad. Se enfrentan con machetes, palos y piedras. Es que las fronteras invisibles no son ni siquiera de barrio a barrio, se pelean de cuadra a cuadra”, contó a Blu Radio la edil de la Comuna 14, sobre estos alarmantes casos de violencia.



Los videos que evidencian estos enfrentamientos se han divulgado a través de redes sociales en las últimas horas. Las imágenes muestran a grupos de jovenes que protagonizan enfrentamientos en el barrio Marroquín.



Sin embargo, según la denuncia, no hay un solo sector afectado, mas bien se trata de un fenómeno común a los diferentes barrios que hacen parte de la Comuna 14.



Alirio Mora Beltrán, José Manuel Marroquín I, José Manuel Marroquín II, Los Naranjos I, Los Naranjos II, Puertas del Sol l, Quintas del Sol, Manuela Beltrán, Las Orquídeas, Alfonso Bonilla Aragón, La Casona Y Promociones Populares B, son los barrios que conforman esta zona del oriente de la capital vallecaucana.

¿Qué dice la Policía?

Luego de que se conocieran las denuncias, la Policía Metropolitana de Cali se pronunció. Según la teniente Adriana Corrales, jefe de Infancia y Adolescencia, detalló que se están adelantando todas las indagaciones pertinentes para determinar si en realidad son jóvenes y adolescentes.



Asimismo, la Policía espera "poder determinar cuál es el factor que lleva a los jóvenes a estar en esos enfrentamientos. Vamos a adelantar operativos en las zonas para mitigar temas de seguridad y determinar".