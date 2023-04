Lo que hay detrás del dudoso contrato que enreda a Ospina con la Fiscalía

Un convenio dudoso entre las empresas Municipales de Cali, Emcali, y la Empresa de Recursos Tecnológicos, ERT por $18.000 millones sería uno de los principales motivos por los que La Fiscalía General de la Nación investigaría al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina y varios funcionarios.



El anuncio se da luego de que la Contraloría General de la República compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación en el caso de presuntos actos de corrupción en Emcali y la Alcaldía de Cali.



“La Fiscalía está actuando con responsabilidad en eso y estamos acopiando la mayor cantidad de elementos, documentos y declaraciones que nos permitan determinar las responsabilidades individuales, no colectivas, como sí lo pueden hacer otros entes de control, que toman responsabilidades solidarias. Tenemos que ver qué hizo cada persona para poder endilgarles responsabilidad penal al respecto”, dijo Eduar Alirio Calderón, director Especializado contra la Corrupción de la Fiscalía, en entrevista a Caracol Radio.



Calderón asegura que la próxima semana se reunirá con la Contraloría General de la Nación, entidad que también investiga a Ospina por dicho contrato y compulsó copias a la Fiscalía, para que le “entreguen unos anexos y comenzar a hacer la evaluación de manera conjunta”.



¿Pero por qué el alcalde Jorge Iván Ospina es investigado en un caso de Emcali?, para el concejal Juan Martín Bravo, quien advirtió de esta presunta irregularidad en 2021, la respuesta es sencilla: el Alcalde es el presidente de la Junta Directiva de Emcali.



“Este convenio se desarrolló en el 2020 y tenía como periodo de ejecución el año 2021 y recordemos que Jorge Iván Ospina es el presidente de la Junta Directiva de Emcali, por eso es que termina investigado, pero el otro investigado es el Gerente Comercial de ese entonces (Luis Fernando Cárdenas Caicedo) ”, aseveró.

¿Qué hay detrás del contrato?

El País tuvo acceso al contrato inter administrativo celebrado el 22 de octubre de 2020 y se encuentra firmado por el entonces gerente Comercial y Gestión al cliente de Emcali, Luis Fernando Cárdenas Caicedo, y Edwin López Bouzas, representante legal de la empresa ERT .



Dicho contrato tuvo un valor de $18.496.673.533 y su objeto era: “Prestar servicios de atención integral de las actividades derivadas de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, no domiciliarios y sus actividades complementarias e inherentes”.



Según el concejal Juan Martín Bravo, la cláusula décimo octava afirmaba que el contratista no podía subcontratar la ejecución total de las obligaciones contractuales o las actividades principales a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorización expresa de Emcali.



“Sin embargo, ERT ESP subcontrató a cinco empresas para cumplir con el objeto del contrato, lo que demuestra que no tenía la capacidad, el personal, ni la idoneidad para ejecutar dicho contrato. En este contexto, Emcali hubiera podido contratar los servicios de manera directa para ahorrar los costos de la intermediación, que rondan los $2000 millones”, complementó.

La versión de la ERT

Al ser consultado Edwin López Bouzas, representante legal de la ERT, sobre el caso, manifestó que en la visita de la Contraloría, frente al seguimiento de ese contrato, se determinaron 5 hallazgos de incidencia disciplinaria y administrativa. “Y el punto número diez dice: inicio de indagación preliminar. Eso es lo único que conocemos de ese proceso”, dijo.



Frente a la tercerización de servicios de la ERT para el Call - Center, principal motivo de los cuestionamientos, el funcionario manifestó que el contrato se ejecutó al 100%. “Hay que rescatar que la ERT es en un 46 % de Emcali. Somos hijos de ellos”.



Agregó que para prestar el objeto por el que fue contratado hay que contratar gente, equipos, logística. “En realidad no es que se haya tercerizado sino que se hicieron contratos para cumplir con el objeto que se contrató. Los costos también deben incluir IVA, estampillas y eso parte de la prestación del servicio”, dijo.



Asimismo el funcionario envío un documento donde sostiene que es importante precisar que la compulsa de copias PRF-801117-2021-40072 remitida por la Contraloría General de la República al Dr. Francisco Roberto Barbosa Delgado – Fiscal General de la Nación según radicado del día SGD 22-03-2023 15:19, la misma hace referencia al convenio Interadministrativo 4161.010.27.3.2020 el cual no es un convenio suscrito con ERT.



Según el documento enviado por Edwin López Bouzas, "el convenio referido, corresponde al un convenio suscrito entre el distrito Santiago de Cali – Secretaria de Seguridad y justicia y la Imprenta departamental Soluciones integrales y de la información y comunicaciones “IMPRETIC’S”, información que puede ser confirmada en el informe AT No. 50 de 2021, CGR DIARI No. 000012 SEPTIEMBRE 2021 emitido por la contraloría General de la República, con ocasión de la ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION llevada a cabo por el ente de control en marco de la evaluación del contrato interadministrativo referido".

Lo que dice Emcali

Emcali informó que es una empresa industrial y comercial del Estado con independencia administrativa y financiera, cuyo control recae sobre la Junta Directiva, constituyéndose en un ente descentralizado y autónomo, por lo tanto el Alcalde no tiene responsabilidad de las actuaciones de los gerentes de las unidades estratégicas de negocio, quienes pueden suscribir contratos y convenios por delegación del gerente general y no del Alcalde dado que él no tiene competencia para adelantar un convenio o contrato en la compañía, porque legalmente no es posible y porque se tiene un convenio de gobernabilidad que así lo refuerza.

Lo que trinó Ospina

El alcalde Jorge I. Ospina trinó en su cuenta de Twitter: “No sé si sabían que los procesos por los que la Contraloría adelantó embargos en Emcali pertenecen a decisiones y contratos firmados en el gobierno anterior...”,

Pero el convenio entre la ERT y Emcali se firmó el 22 de octubre del 2020.



Sin embargo, otro de los contratos con presuntas irregularidades que investiga la Contraloría es el del canal de aducción de Emcali que sí se ejecuta desde pasadas Administraciones a Ospina.