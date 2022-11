Lluvias siguen azotando al Valle: Tuluá, Bolívar y Sevilla, los municipios más afectados

La temporada de lluvias continúa afectando a las poblaciones del Valle del Cauca. Las más recientes precipitaciones se concentraron en la zona central del departamento y dejaron inundaciones en los municipios de Tuluá, Sevilla y Bolívar.



Sobre las 9 de la noche de ayer, el río Tuluá tuvo una crecida y se desbordó a su paso por el casco urbano del municipio.



“Previo a esto nos habían informado de la presencia de lluvias en la cuenca sobre la parte alta de la montaña y que el río aumentaría su caudal, pero dentro de los rangos normales. Posteriormente, se genera, para nuestra sorpresa, un aumento súbito en los niveles del río”, sostuvo Jhoany Andrés Arce, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Tuluá.



El funcionario de este municipio indicó que el agua ingresó a once viviendas del barrio Tomás Uribe, con un nivel de profundidad no mayor a los 15 centímetros.

La fuerte temporada de lluvias ya deja más de 200 personas fallecidas en el país y otras miles de damnificadas. En el Valle del Cauca ya son 15 los municipios que se encuentran en alerta roja.

“También tenemos una situación con una comunidad que está en un asentamiento irregular, prácticamente invadieron el lecho del río. Son más de 120 las viviendas que se encuentran en este sector y anoche (el lunes) sí se inundaron diez de ellas”, complementó el coordinador de Gestión del Riesgo de Tuluá.



Por otra parte, las lluvias generaron inundaciones en la zona rural del municipio de Bolívar, exactamente en el corregimiento de El Naranjal, en el cual algunas viviendas se vieron afectadas. Estas familias tuvieron que reaccionar de manera pronta para intentar salvaguardar sus electrodomésticos y otras pertenencias.



La gobernación del Valle hizo entrega, en este municipio, de 200 kits alimenticios y ayudas humanitarias a las familias que se han visto golpeadas por el invierno. “Con estos elementos queremos velar por estas familias, para que puedan tener un sustento en el transcurso de los días siguientes”, aseguró el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio.



En el caso de la capital vallecaucana, no se han presentado fuertes precipitaciones en los días recientes, sin embargo, la Administración instaló seis estaciones climáticas que permitirán determinar cuándo es necesario emitir alertas tempranas a la población.



“Esto se complementa con otras 21 estaciones que permitirán que el ciudadano, por medio de la plataforma Satic, pueda tomar decisiones racionales sobre si es conveniente ir al río Pance, por ejemplo”, explicó el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Rodrigo Zamorano.



La Secretaría de Infraestructura, por su parte, atendió cuatro deslizamientos de tierra que se presentaron en la vía al mar, entre los kilómetros 6 y 30, desde La Portada hasta el retén forestal.



El encargado de este organismo, Néstor Martínez Sandoval, pidió a la comunidad estar muy pendientes de estos derrumbes para alertar a la Administración y que esta pueda coordinar las acciones de remoción.



De acuerdo con el pronóstico del Ideam, esta semana se espera que las lluvias se concentren en los departamentos de Antioquia, los Santanderes, el noroccidente y centro de Cundinamarca, norte y occidente de Boyacá, y el oriente de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Así como en la región del eje cafetero.

Gobierno Nacional destinó recursos

Desde Egipto, el presidente Gustavo Petro aseguró que fueron destinados alrededor de $ 2.1 billones para atender las graves afectaciones que deja a su paso la temporada de lluvias en varias regiones del país, siendo la situación en el Valle una de las más delicadas.



“Estamos en emergencia. El día de ayer (el lunes) ya hubo una transferencia para atender lo urgente, que es comida en primerísimo lugar, salud para las personas afectadas y lugares donde reubicarse en las zonas de inundación”, afirmó Petro Urrego.



Asimismo, el Presidente instó a las entidades territoriales y a la población a ser muy cuidadosos y tomar medidas frente a la ola invernal, pues sería la más grande de los últimos 40 años en términos de caída de agua. Además, informó el Mandatario, existe una alta probabilidad de que se extienda hasta el mes de febrero, marzo o abril del 2023.



“Ya el año entrante tendremos la tarea de reconstruir vías, etc. Y trabajar en algo que es fundamental, que tiene que ver con la prevención, no se ha hecho en Colombia y hoy podría generar que no haya víctimas”, expresó el presidente Petro.