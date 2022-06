Líderes y ciudadanos respaldan día sin carro y moto en Cali

La noticia de que Cali tendrá dos días sin carro y sin moto, en lo que queda del 2022, tuvo buena receptividad tanto por líderes de la ciudad como de algunos caleños.



Incluso, quienes están de acuerdo argumentaron que se necesitan más acciones de fondo para mejorar los aspectos medioambientales y de movilidad de la ciudad, dos de los principales objetivos del día sin carro y sin moto.



Las fechas previstas para estas jornadas son: el sábado 23 de julio y el jueves 22 de septiembre, entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. Sin embargo, aún no están estipuladas concretamente las demás condiciones.



“Obviamente vamos a tener unas excepciones y eso estará claro en un acto administrativo que estaremos construyendo en los próximos días.



Por lo pronto queríamos hacer el anuncio para que todos tengan conocimiento de las jornada, y para que igualmente los gremios puedan empezar a activarse junto con nosotros”, dijo el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo.



Cabe recordar que el día sin carro no se realizaba, en la capital del Valle, desde el año 2018, momento en el que se logró sacar de circulación alrededor de 800.000 vehículos.



“Vamos a tener una estrategia interinstitucional donde otras secretarías como Cultura, Deporte, Salud y Educación estarán involucradas. La movilidad es un tema transversal y necesitamos el acompañamiento de todos, igualmente estaremos en conversaciones con distintas personas y gremios que requieran alguna excepción especial para esos días, por sus actividades y darle alcance a todos esos requerimientos”, precisó el funcionario.

¿Es necesario un día sin carro en Cali?

El experto en movilidad y director general de proyectos de la firma Urbavial, James Gómez, opinó que “esta es una alternativa interesante para incentivar otros medios de transporte sostenibles, sobre todo el uso de la bicicleta, ojalá muchos asuman el reto de moverse en bici ese día”.



Sin embargo, Gómez agregó que también será una buena oportunidad para poder medir la capacidad de respuesta del sistema de transporte público de la ciudad, ya que “actualmente está de capa caída”.



Asimismo, para el ciudadano y biciusuario Fredy Bustos, el hecho de que se desarrollen días sin carro en la ciudad es una noticia positiva, pero considera que no es suficiente y que se debería apostar por hacer más cada año.



“Ahora el reto de la Alcaldía es que pueda garantizar las condiciones de seguridad durante esas jornadas, que los vehículos que están circulando transiten a velocidades reducidas para proteger al ciclista. Además, creo que deberían estimular al comercio para que se vincule, por ejemplo, dando estímulos a las personas que asistan esos días a los negocios”, expresó Bustos.



Por otra parte, el concejal Terry Hurtado manifestó que jornadas como estas son valiosas para reducir la contaminación del aire y auditiva en la ciudad, pero en ese propósito reclamó más acciones.



“Se requiere de medidas que sean permanentes y estructurales como, por ejemplo, avanzar en la construcción de la cicloinfraestructura, en lo cual estamos supremamente atrasados. Precisamente dejamos en el Plan de Desarrollo estipulado la construcción de 120 km de bicicarriles, pero hasta el momento no se ha avanzado casi nada en la actual Administración”, dijo Hurtado.



De hecho, el cabildante aseguró que hay muchos sectores en donde se puede ver que hay taches y bolardos de los bicicarriles en mal estado, por lo que le ha solicitado a la Alcaldía que le preste especial atención a este aspecto.



“Lo que hay es una falta de priorización de la bicicleta, no ha habido un compromiso por parte de la Alcaldía para sacar adelante una ciudad ciclo inclusiva, algo que supuestamente está estipulado en el Plan de Desarrollo, pero que hasta ahora es letra muerta”, aseveró Hurtado.

Rechazo de AsobaresValle

​Desde AsobaresValle rechazaron esta medida, pues los días seleccionados por la Alcaldía, afectarían a los establecimientos que "dependen de las ventas del fin de semana".



"Rechazamos la medida del día sin carro y sin moto para el sábado 23 de julio y el jueves 22 de septiembre. Justo estos días afectan más del 70% de las ventas de los establecimientos que dependen de los fines de semana, señaló Manuel Pineda, presidente AsobaresValle.



"Esto perjudica a más de 60 mil familias que trabajamos y que estamos recuperándonos de la pandemia, paro nacional, 3 leyes secas consecutivas por elecciones por elecciones y de una ola invernal que nos está dejando casi en la quiebra", añadió.



Pineda hizo un llamado al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para que los días seleccionados, se puedan cambiar a otros.



"Hacemos un llamado urgente al alcalde Jorge Iván Ospina para que esta medida sea otros días de la semana y que no termine de quebrar este sector de entretenimiento", concluyó.