Las alentadoras cifras de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano en Cali

Las cifras de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, VPH, aumentaron en Cali. En el 2021 se registró que de 15.000 niñas de 9 años, únicamente, 4412 se aplicaron el biológico, mientras que el año pasado esta cifra se duplicó y llegó a 10.981 vacunas. Un avance alentador en la lucha contra el cáncer de cuello uterino.



Las cifras se dieron a conocer en el marco del día internacional sobre la conciencia contra el VPH. El esquema nacional de vacunación contempla que el biológico se debe aplicar a las niñas entre 9 y 17 años. Son dos dosis y seis meses de diferencia entre la aplicación.



El doctor Carlos Castro, exviceministro de Salud y asesor científico de la Liga Colombiana contra el Cáncer aseguró que “se ha demostrado con suficiente y robustas evidencias científicas que la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano previene uno de los cánceres más frecuentes en mujeres. Es una vacuna que es eficaz para prevenir la aparición del cáncer del cuello uterino”.



Precisamente, el año pasado se notificaron 359 casos de cáncer de cuello uterino en Cali, donde las más afectadas fueron mujeres de 35 a 50 años, según cifras de la Secretaría de Salud Distrital.



“De todas las mujeres contaminadas con el VPH, menos del 1% tienen la probabilidad de desarrollar cáncer. Aunque el porcentaje es bajo, se debe tener presente que esta enfermedad se puede prevenir con vacunación o se puede diagnosticar a tiempo”, dijo el doctor Carlos Castro, quien añadió que todo cáncer diagnosticado con anticipación es curable.



Prevenciones contra el virus





El Virus del Papiloma Humano se contrae por transmisión sexual. Este microorganismo se caracteriza por ser asintomático.



Edison Pazmiño Jaramillo, médico sexólogo, explicó que la forma del contagio de este virus, “es tan común que se puede presentar en todos los hombres y mujeres que son sexualmente activas. En unos casos el virus puede pasar desapercibido, es decir, puede ser que una persona sea portadora, no tenga síntomas e igual provoque el contagio”.



Cabe resaltar que algunos métodos anticonceptivos no aseguran la protección absoluta contra este virus.



“El condón no es una garantía para que la persona evite el contagio con este virus, porque la persona puede tener lesiones en el pubis y el método anticonceptivo no protege esa área, entonces, al tener contacto con los fluidos y la piel se puede transmitir el VPH”, aclaró Pazmiño.

Por su parte, la ginecóloga María Del Mar Torres, docente universitaria y ginecóloga de Unicáncer destacó la importancia de que las mujeres se realicen sus citologías de manera controlada.



“Las citologías deben tomarse a partir de los 21 años o después de tres años de haber iniciado la vida sexual, y se debe hacer hasta los 65 años. Sin embargo, la tipificación del Virus del Papiloma se debe realizar por encima de los 30 años, de acuerdo a la guía del Ministerio Nacional”, sostuvo la doctora Torres.



La tipificación del VPH es un examen que hace parte del plan obligatorio de salud y se toma en el cuello del útero, “no es una biopsia, es como si fuera una citología y ese examen nos permite saber si el Virus del Papiloma Humano está presente”, explicó la doctora.



La ginecóloga agregó que la importancia de la toma de estos exámenes (citología y tipificación) reduce las tasas de morbimortalidad de cáncer de cérvix, porque detectado el virus, se puede hacer seguimiento estricto a estas pacientes, y en caso de tener un cáncer será in-situ (significa que el cáncer no tiene la capacidad de irse y afectar otros órganos), se tendrán pacientes curadas y con buenos pronósticos. Así se podrá evitar que estas tengan un cáncer invasor.



¿Hay tratamiento contra el VPH?

La doctora María Del Mar Torres recalcó que “el Virus del Papiloma no tiene ningún tratamiento, es decir, no se trata ni con pastillas, ni inyecciones. Si es cáncer se le hace el procedimiento de ruta especial para el cáncer y si no, se hace seguimiento al genotipo que haya salido”. (Hay cerca de 120 genotipos y el 16 y 18 son los relacionados con el cáncer de cérvix).



Este pensamiento lo comparte Carolina Núñez Serna, enfermera en detección temprana para el cáncer de la Red de Salud de Ladera, quien recomendó que “las mujeres antes de tener relaciones sexuales arranquen con el esquema de vacunación que son dos dosis (una después de seis meses) y lo completen. Posterior a esto, es importante que las mujeres asistan a los controles de citología y se cuiden con métodos de planificación para evitar enfermedades”.

La Secretaría de Salud de Cali tiene programado una jornada de vacunación gratuita contra el VPH, para niñas entre 9 y 17, del 6 al 10 de marzo. Algunos pun-

tos estarán ubicados en centros comerciales como Aven-

tura Plaza.

Estrategias

“Vacúnate ya y previene el cáncer de cuello uterino”, es la iniciativa de la Secretaría de Salud Distrital que se llevará a cabo del 17 al 22 de abril y será para menores entre 9 y 17 años.

Los hombres se vacunan

El doctor Carlos Castro, de la Liga Colombiana contra el Cáncer comentó que los hombres también se pueden aplicar la vacuna.



Para ellos no es de forma gratuita, pero si es recomendable que se apliquen el biológico dado que los hombres son los portadores del virus.

“Los hombres se deben dar cuenta de que ellos son los que pasan el virus, y si logramos vacunar a los varones esto va a funcionar como una inmunización de manada y al tener la gran población masculina vacunada, indirectamente, vamos a disminuir la incidencia de cuello uterino en las mujeres”.



A su turno, la Ginecóloga María del Mar Torres de Unicáncer, explicó que el Virus del Papiloma Humano dura aproximadamente 20 años, lo que quiere decir que no necesariamente la pareja actual es aquella persona que le haya pasado el virus. El costo de esta vacuna varía entre los $150.000 y $500.000.

Unicáncer le apuesta a subir los índices de vacunación en la ciudad. Por ejemplo, el año pasado se hicieron jornadas de tomas de citologías y pruebas de Virus del Papiloma Humano de forma gratuita.

Mitos del VPH

Expresiones como “la vacuna contra el VPH produce ceguera, convulsiones, afectaciones en la piel y hasta libido sexual “, son mitos comunes que previenen que las mujeres acudan a los centros de salud para aplicarse el biológico contra el VPH.



De acuerdo con información del Ministerio de Salud y Protección Social una de cada diez personas que recibe la vacuna tiene algunos efectos que pueden durar hasta un día, como dolor, hinchazón y enrojecimiento en el sitio donde se aplica la inyección, dolor muscular y cansancio.



Raramente las personas pueden desarrollar urticaria o reacciones alérgicas severas, como con cualquier otro medicamento. No se ha encontrado que la presencia de enfermedades graves sea más frecuente en las poblaciones vacunadas que en las no vacunadas. Así lo reveló el Ministerio de Salud.



