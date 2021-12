La ruta que plantea Cali para frenar el avance de ómicron, sin llegar a un cierre estricto

Pese al incremento de casos covid en las últimas semanas y el acecho de la variante ómicron en todo el país, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, descartó la cuarentena estricta como una medida para frenar la expansión del virus durante fin de año.



“La ruta es la vacunación. Hemos encontrado que países en donde ya hay un gran avance de la vacunación, como Suecia, Israel e Inglaterra, la severidad de la variante ómicron ha sido leve, con baja mortalidad. Por eso la ruta no puede ser la cuarentena estricta ni el cierre total”, aseguró Ospina, quien recordó que el biológico garantiza la protección del 95 % contra los efectos graves del covid.



Según el mandatario, si ya se sabe que la solución es la vacuna, no es necesario optar por otras rutas, en especial si una cuarentena tiene un impacto severo sobre la economía y la salud mental de los ciudadanos.

Ospina también se refirió al por qué autorizó la verbena del barrio Ulpiano Lloreda, en donde se espera una aglomeración de 15.000 personas entre la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero.



“Porque de todos modos se iba a desarrollar y es mejor hacer los eventos bajo la regulación que por irresponsabilidad total. Por eso insistimos en que en los eventos es imprescindible llevar el carné de vacunación y si no lo tiene, allí mismo lo inmunizamos. Es clave destacar que durante la Feria hemos vacunado a más de 20.000 personas”, explicó el Alcalde de Cali.

Asimismo, agregó: “Hemos tenido un récord, y es una baja ocupación de las unidades de urgencias por riñas, accidentes de tránsito, eso se lo abono a la responsabilidad que ha tenido la comunidad. Yo creo que hemos entendido que la fiesta es la oportunidad de un lenguaje para encontrarnos en la diferencia”.

Alerta por ómicron



La variante ómicron se expande rápidamente entre la población. El 12 de diciembre las muestras de covid en todo el país evidenciaban que ómicron representaba el 5 % de los contagios; a la semana siguiente su presencia subió a un 12 % y en el transcurso de esta semana ya se ha elevado a un 20 %, según el Instituto Nacional de Salud.



Esta situación se ha visto impulsada por el hecho de que la nueva mutación ha demostrado ser 5 o 10 veces más contagiosa que delta y que además presenta un periodo de incubación más corto.



“Pasamos de 1.400 y 1.500 casos a más de cuatro mil diarios de una semana a otra; sin embargo la severidad podría no ser tan grande frente a otros picos, podría haber menor número de hospitalizados y menor número de fallecidos, de acuerdo con la evidencia científica revisada. En varias ciudades evidenciamos el crecimiento, como en Bogotá, Cali, Medellín y también en Barranquilla”, explicó Fernando Ruiz, ministro de Salud.



De hecho, entre el martes y jueves el Valle del Cauca pasó de registrar 284 casos nuevos de covid a 1587, por lo que la cantidad de personas activas con la enfermedad en la región ya asciende a más de 4500.



Esto ha implicado que la Secretaría de Salud activara la alerta roja en la red hospitalaria entre el 31 de diciembre y el 15 de enero del 2022, con el fin de responder también a accidentes que se puedan presentar durante el Año Nuevo.



De acuerdo con Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, “se espera, ojalá no se presente, pero toda la evidencia sugiere un pico abrupto de casos que puede generar congestión en los servicios de salud y afectación de personal de salud. Este incremento tendrá poco impacto en términos de mortalidad y hospitalización, pero no puede pormenorizarse ante el impacto económico, social y en los servicios de salud que puede alcanzar”.



Para el doctor Pío López, director del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica, el peligro más inminente de ómicron es que pueda aumentar el estrés de los sistemas de salud, tanto en consulta externa como en urgencias, debido a su alta transmisibilidad.



“Si esta variante logra capturar a un no vacunado o paciente con comorbilidades se corre el riesgo de que sea remitido a una UCI y en algunos casos, pierda la vida. Cali atraviesa un momento complejo por una secuencia de eventos que pueden alimentar que el virus no desaparezca y que empezó con el Petronio y luego con la final del fútbol y la Feria. Pero esto no puede implicar que debamos volver a una cuarentena, sino apostarle más a la vacunación y el autocuidado”, aseguró.

Quejas por falta de pruebas en Cali



Algunos caleños se han quejado en los últimos días por falta de atención o escasez de pruebas covid en los puntos para la toma de muestras que están distribuidos en diferentes partes de la ciudad.



Ese fue el caso de Gabriela Torres el día de ayer, cuando se dirigió a Jardín Plaza a las 8:00 de la mañana. “Ya había mucha gente haciendo filas a las afueras del centro comercial. Pero a las 8:20 a.m. se escuchó que la gente alegaba en la parte de arriba y luego bajó alguien de Jardín Plaza para informar que ya no había pruebas rápidas ni PCR. Nos hicieron perder la ida, aunque la Secretaría de Salud en redes sociales publicó los puntos para la toma de muestras”.



En estos momentos la capital del Valle cuenta con 50 puntos para la toma de muestras, cuyas ubicaciones y horarios pueden ser consultados a través de este link: https://bit.ly/343NpGF.



Recuerde que ustedes debe hacerse tomar el test del covid cuando tiene fiebre, tos seca, cansancio, dolor muscular, pérdida del gusto y el olfato y diarrea. Si resulta ser positivo, debe aislarse en su casa por 10 días.