La Plaza Cayzedo reabrirá al público luego de nueve meses; conozca la fecha

Luego de nueve meses de estar cerrada la Plaza de Cayzedo, en el centro de la ciudad, la Secretaría de Gobierno de la ciudad anunció que en el próximo mes de mayo se dará inicio a la apertura controlada de este icónico espacio.



El Comité Interinstitucional ha establecido que a partir del 11 de mayo se dará la apertura controlada a la Plaza de Cayzedo, la cual se le ha hecho un arduo trabajo de recuperación con las diferentes Secretarías”, indicó Nhora Mondragón, secretaria de Gobierno.



La funcionaria explicó que por el momento no se retirará por completo el cerramiento con el que cuenta, sino que se dará un acceso gradual controlado, lo que quiere decir que las personas podrán transitar con normalidad a través de la Plaza, pero no podrán permanecer en ella, esto con el objetivo de conservar las adecuaciones realizadas.



Precisamente, junto a diferentes Secretarías se llevó a cabo varias actividades de recuperación que consistieron en el mantenimiento de las zonas verdes, donde también se plantaron nuevas palmas. De igual manera, se intervinó las luminarias, las piletas ornamentales y los adoquines que estaban en mal estado.



Además, de brindar acompañamiento a la población que converge en ese sector. “Trabajamos de la mano de vendedores informales para reubicarlos; asimismo lo hemos hecho con las personas en situación de calle y las trabajadoras sexuales, con ellos en particular les hemos brindado servicios psicosociales”, agregó la funcionaria.



Añadiendo a lo anterior, la Alcaldía de Cali anunció que se establecieron dos decretos (0119 de 2023 y el 0955 de 2022) que regularán este espacio y en los que se prohíbe el consumo de sustancia psicoactivas y bebidas embriagantes en la plaza, así como las actividades económicas sin previa autorización y cualquier otro comportamiento que afecte la sana convivencia.



“Vamos a entregarle a los caleños una Plaza embellecida y recuperada integralmente, por eso la invitación es que juntos la cuidemos y la mantengamos en estas condiciones que actualmente tienen”, puntualizó la Secretaría de Gobierno.