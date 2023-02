La gran reducción que tuvo la accidentalidad en Cali en enero de este año

La siniestralidad vial en Cali durante el mes de enero registró una reducción del 62% en comparación al mismo periodo del año anterior (2022), según informó la Secretaría de Movilidad.



De acuerdo con las cifras, del 1 de enero al 2 de febrero de este año, se han presentado un total de 369 accidentes de tránsito, mientras que el año pasado se registraron 963.



Sin embargo, la cifra que representa la mayor reducción es la de los daños materiales, es decir, que en el total de siniestros ocurridos en el inició de este año, 43 fueron reportados como choque simple, lo que significa una reducción del 92 % frente al 2022 (552).



Según la Secretaría de Movilidad, durante el 1 de enero y el 2 de febrero, 298 personas resultaron lesionadas en siniestros viales, 89 casos menos que el 2022.

Henry Martin, experto en Movilidad, explica que esto se debe a la nueva ley 2251 del Ministerio de Transporte que indica que al tener un choque, donde no hayan fallecidos, heridos ni personas en estado de embriaguez conocido como choque de latas, “las partes involucradas deben conciliar entre ellos y no llamar a los agentes de tránsito”.



Por lo tanto, pese a que se registró una disminución en los accidentes, para el experto, esto no representa una reducción en las víctimas fatales.



Durante este mes fallecieron 28 personas, 4 más que en el 2022, lo que significa un incremento del 17%. Entre las víctimas, se encuentran los peatones con 14 casos y los motociclistas con 9, siendo los actores viales más vulnerables.

Siniestros viales en Cali durante el 1 de enero y el 2 de febrero. (Según cifras de la Secretaría de Movilidad). Gráfico: El País

Para Janeth Mosquera, también experta en movilidad, los motociclistas suelen estar involucrados en las cifras de siniestros fatales ya que, corren un mayor riesgo en la vía debido a varias razones.



“Uno por la cantidad de huecos que hay en las calles que los expone a mayores accidentes y otro son las infracciones que ellos mismos comenten como el exceso de velocidad y al no acatar las señales de tránsito”, explicó Mosquera.



De hecho, según la Secretaría de Movilidad, durante este mes, se han impartido 1287 multas por no acatar las señales de tránsito, 1103, por no detenerse ante la luz roja o amarilla en el semáforo y 381 por conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida.



Además, también se realizaron 7986 comparendos a los conductores por no realizar la revisión técnico-mecánica, 7617 por conducir sin portar el Soat, 1176 por transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad y 28 por conducir en estado de embriaguez.

Se realizaron un total de 23.881 multas por infringir las normas de tránsito, 9530 de forma manual y 14.351 a través de las cámaras de fotodetección.

Janeth Mosquera, agregó que como ciudadanos, actores viales y autoridad, debemos hacer un pacto social sobre la movilidad.



“Tenemos como ciudadanos y como autoridades identificar qué podemos hacer de manera conjunta para realizar unos compromisos entre todos y poder lograr la reducción de siniestralidad vial, ya que, hay una desorganización general en toda la ciudad en cuanto a la movilidad”, dijo.