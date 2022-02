La estrategia de seguridad que busca ponerle un alto a los hurtos de restaurantes en Cali

‘Cali sabor seguro’ es la estrategia que busca frenar los índices de inseguridad en el sector gastronómico de la ciudad. Esta propuesta, que une a empresarios de bares y restaurantes, a la Policía Nacional y a la seguridad privada, ya inició con su primer plan piloto de este año y se espera que se articule en las 14 zonas gastronómicas de la ciudad.



La estrategia ‘Cali sabor seguro’ nace en 2019, pero por la coyuntura del Paro Nacional y la pandemia no se pudo llevar a cabo. “Este año junto con algunos dueños del comercio del barrio El Peñón se empezó con este plan piloto con el fin de prevenir dentro y fuera de los establecimientos los hurtos, todo esto con ayuda de la Policía Nacional, los cuidadores de carros, una empresa de vigilancia privada y las cámaras de seguridad”, aseguró Brany Prado, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) Pacífico.



Prado, añadió que “este es un método integrador, donde no solamente la responsabilidad de la seguridad recaiga sobre la Policía Nacional si no que desde el sector privado se apoya la labor de mejorar la seguridad en este sector que se ha visto afectado tanto por la pandemia, como por la inseguridad”.



Esta iniciativa principalmente se está realizando con dueños de restaurantes, pero también se han ido integrando tiendas de ropa, droguerías y conjuntos residenciales del barrio El Peñón, en el que además de los patrullajes se cuenta con un chat privado en el que se da reporte 24/7 de lo que ocurre en el sector a la Policía Nacional.

Con el fin de brindar atención oportuna, la Fiscalía Seccional de Cali ha habilitado la línea 122 para que los ciudadanos puedan denunciar cualquier delito.

De acuerdo a las cifras entregadas por el director ejecutivo de Acodres Pacífico, hasta junio del 2021 se presentaron 13 casos de hurtos al mes en el barrio El Peñón, no obstante, tras la implementación del plan piloto de ‘Cali Sabor Seguro’, se registró un solo caso de robo al siguiente mes. En la actualidad no se han presentado hurtos.

Edgar Valderrama, director de operaciones del Mercadillo del Peñón, aseguró que “esta estrategia ha beneficiado al sector gastronómico en las ventas, en el flujo de personas y les ha permitido a algunos establecimientos operar en horarios en los cuales se sentían muy inseguros”.



“Debemos seguir trabajando en robustecer la seguridad en todos los sectores gastronómicos, no podemos dar por hecho de que la situación ya está controlada. Por eso pedimos más compromiso de parte de los patrullajes de la Policía ya que han venido reduciéndose en los últimos días. No queremos que se vuelvan a presentar los mismos casos de inseguridad de meses atrás”, expresó con preocupación Valderrama.



Según los comerciantes las horas más críticas en el Peñón se presentaban entre las 11:00 a.m a 2:00 p.m, entre las 4:00 p.m y las 6:00 p.m y en las horas de cierre que comprenden desde las 9:00 p.m. a las 11:00 p.m. Los hurtos que se cometían eran en mayor medida a celulares, billeteras, dinero, joyas y bolsos. El robo de carros y motocicletas no se evidenciaban en este sector.



“La modalidad más común es el hurto a través de hombres en moto porque El Peñón es una zona que conecta con sectores como Terron Colorado y la avenida de Los Cerros que son vías de rápido acceso y con altos índices de inseguridad”, puntualizó Prado.



Este plan piloto también se desarrolló en el barrio Capri en 2021, en el que se evidenció que los índices de criminalidad se redujeron gracias a la presencia de cámaras de seguridad privada, patrullajes y un CAI móvil que hace parte de la estrategia de la Policía del plan de seguridad especial para las zonas gourmet. “Lo que queremos a futuro es llevarla a otras zonas como San Antonio y La Zona T, que comprende toda la Carrera 66 con Calle 9, el Parque del Perro y el k.m. 1 con el fin de que empresarios y clientes vuelvan a estos lugares a compartir y se puedan sentir seguros”, aseguró Prado.