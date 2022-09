Tras el desarrolló de la primera 'Audiencia Pública por la Transformación de la Salud’, citada por la Comisión Séptima de la Cámara y desarrollada ayer en la ciudad, se evidenció nuevamente la necesidad de fortalecer el Hospital Universitario del Valle, al que se le adeudan $ 325.000 millones por la prestación de sus servicios.



De esa cifra, $ 65.000 millones corresponden a empresas que a la fecha ya fueron liquidadas, una situación que, según lo indicó la doctora Marisol Badiel, gerente encargada del HUV, representa un panorama irrecuperable para las finanzas del hospital.



Si bien esta institución es la prestadora de salud más grande del suroccidente colombiano y ha logrado en los últimos cinco una recuperación a partir de su reestructuración con la Ley 550, la liquidación de EPS como Medimás y Coomeva ha llevado a que su flujo de caja haya disminuido en por lo menos $ 6.000 millones al mes.



En un panorama más amplio, María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, aseguró que el sistema efectivamente requiere un ajuste debido a que, por ejemplo, la deuda pública de las EAPB (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios) "con nuestros hospitales suman 661.000 millones de pesos, de los cuales $ 250.000 millones son de las famosas liquidadas. Es decir, son recursos imposibles de recibir".

Lea además: Gobierno hará "retiros espirituales" para evitar situaciones polémicas de sus integrantes



Es más, Lesmes advirtió que si los hospitales recibieran el dinero por los servicios que ya han brindado la situación sería muy diferente. Sin embargo, “hay EPS que solo reciben cuentas cada 6 meses, por lo que los giros de los recursos se van solo dos veces al año por cifras inferiores a las de la prestación del servicio de salud. Eso hace inviable un sistema", resaltó la Secretaria.



La posición del Ministerio

A la primera 'Audiencia Pública por la Transformación de la Salud' asistió también la ministra Carolina Corcho. En su intervención la funcionaria reconoció que el modelo que se ha instaurado en el país en términos de salud no es favorable a instituciones públicas como el HUV, el cual, según ella, sobrevive por la importancia social y científica que tiene.



No obstante, la Ministra destacó la importancia de iniciativa privada, por su aportes en conocimiento y experiencia. Pero, “como Estado y como Gobierno nos corresponde fortalecer los hospitales públicos para que sean los máximos centros de excelencia y logren tener formalizados sus trabajadores, con un pago digno y decente”, aclaró Corcho.



Asimismo, indicó que no se puede naturalizar la crisis que vive actualmente en materia de salud el país, porque no es normal que un sistema de salud mantenga un flujo irregular de sus recursos, que en casos como el hospital Universitario del Valle generó una crisis que lo tuvo a punto del cierre.



Lea también: Video: Así protestó el sindicato de Emcali contra el Alcalde Ospina por polémica de contrato



“Queremos que el derecho fundamental a la salud sea equitativo, igualitario; que este hospital (HUV) que les ha servido a las poblaciones más vulnerables del Pacífico continúe siendo un bastión, como lo deben ser los hospitales en todo el país”, dijo Corcho.



Además, la jefa de la cartera de Salud aseguró que el Estado no puede seguir entregar recursos públicos a un intermediario para que los administre, “para que este se contrate a sí mismo, se pague a sí mismo a las tarifas que considera y quiebre a los hospitales y clínicas que no hacen parte de su integración vertical".



Por otro lado, Carolina Corcho hizo referencia a otros os cambios que requiere el sistema de salud colombiano y que estarán plasmados en el proyecto de reforma que se presentará el próximo año, pero que prevé se conocerá hacia finales de octubre o la primera semana de noviembre.

"No puede ser el hospital público un vendedor de servicios al mejor postor. No puede estar el hospital público en la competencia por si sobrevive o no”.

Carolina Corcho, ministra de Salud.

Prioridades en Cali

Sobre la propuesta de la reforma a la salud que propondrá el Gobierno nacional y los retos que se tienen a nivel distrital en la prestación de servicios, Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de la ciudad, aseguró que hay grandes desafíos que, en su opinión, tiene la salud de Cali.



Por ejemplo, es necesario direccionar mejor los recursos económicos para actividades de medicina preventiva. También se requiere de un trabajo enfocado en la salud, pero en el que participen de forma intersectorial sectores como educación, deporte y economía, buscando una atención realmente integral.



Además, se debe hacer un saneamiento fiscal y fortalecer los sistemas de información, que permitiría “garantizar la trazabilidad; la fiabilidad de los indicadores en salud pública; entender la situación real de las finanzas en el sistema de salud y recortar todas las barreras de acceso”, afirmó Torres.