Invasiones fuera de control: por lo menos 10 intentos en los cerros de Cali

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Las invasiones de terrenos en Cali no dan tregua ni siquiera en medio del paro nacional. De hecho, habría grupos de personas que estarían aprovechando la falta de cobertura de la fuerza pública en este tema para ocupar grandes superficies de tierra en zonas como en La Reforma, La Paz, Golondrinas y Montebello.



A espaldas de Cristo Rey, por ejemplo, desde el pasado viernes empezó a debastarse una zona boscosa de La Reforma para dar paso al loteo de lo que sería un nuevo tugurio de la ladera. El nuevo barrio que allí se abre paso ya tiene nombre: Sinaloa.



“Primero llegaron diez, luego treinta y ahora son más de 500 personas las que están levantando cambuches, loteando, talando árboles y haciendo quemas durante todo el día y parte de la noche”, señaló un residente de la zona.



Hasta este jueves en la mañana se contaban más de 70 porciones de tierra demarcadas con cintas amarillas y blancas, así como personas con picas y palas haciendo trinchos y zanjas para ubicar sus futuras casas. Sobre la vía yacían más de 25 motocicletas y un par de automóviles y camionetas.



El predio que se está invadiendo hace parte de los bienes de Emcali. Es una reserva forestal y una zona de riesgo no mitigable llamada La Olga, que sirve como protección de la quebrada Guarruz, que deriva en el río Cañaveralejo. Según cálculos preliminares, serían 40.000 metros cuadrados los que ya han sido intervenidos en y están en riesgo de invasión.



Esta no es la primera vez que se da una ocupación ilegal en este predio. Vecinos comentan que desde hace cinco años han visto más de veinte intentos de invasión de este mismo predio.



“A veces son familias de cinco personas o máximo 20 personas, pero esta vez vemos que es algo premeditado y organizado. Hay camionetas que llegan con materiales y herramientas para darle a la gente, y a esto se suma que están trayendo niños para evitar que la Policía intervenga”, afirma una vecina.



El predio La Olga tiene una extensión de 378.000 metros cuadrados que abarcan buena parte de La Reforma y el cerro Cristales. En sí, para el resguardo de esta vasta extensión de tierra Emcali solo cuenta con una persona.

Una situación similar se registra en el corregimiento de Golondrinas, donde desde hace más de una semana entre 800 y 1000 personas han loteado predios privados sin que se hayan concretado acciones para detener la ocupación.



“Todo empezó con personas del corregimiento que ya tienen su casa y decidieron lotear. Después llegó más gente que no es de aquí y ahora tenemos una situación que se ha salido de control y genera inseguridad. Los vecinos nos unimos y hoy (ayer) fuimos a confrontar a los invasores, pero ellos tienen pistolas y granadas, entonces nos tocó salir sin poder hacer nada”, dice una residente de Golondrinas, quien señaló que los invasores han instalado retenes para regular el desplazamiento de los moradores del sector.



De hecho, en Golondrinas ayer los ánimos se caldearon entre residentes e invasores, a tal punto de registrarse ataques con piedras y hasta cruces de disparos. En la zona hubo un reporte por quemas controladas relacionadas con la invasión, pero debido a la situación de orden público los bomberos no pudieron atender el llamado.



Otro vecino de la zona señala que aunque se ha reportado este fenómeno a los propietarios del predio, a la Alcaldía, a la CVC y a la Policía, aún no hay una respuesta efectiva para controlar la llegada de más personas a la zona.



“La Policía dijo que no tenía gente para mandar acá, que están ocupados con el paro. Hoy (ayer) vinieron veinte policías, se hicieron en un sitio a mirar cómo están quemando el cerro. Luego, cuando les preguntamos por qué no detenían esto, acataron a evitar que unos vándalos se tomaran el polideportivo, pero no han hecho nada por parar la invasión”, comenta el morador.



De forma simultánea, en el corregimiento La Paz hay más de 200 personas que también han llegado a lotear predios de forma ilegal en inmediaciones del sector conocido como la cresta del Chocho.



El concejal Roberto Ortiz asevera que estos encerramientos e invasiones no son espontáneos, sino que parecen auspiciados por personas con experiencia en estas ocupaciones.



“En la zona de Golondrinas, por ejemplo, se ven camionetas lujosas generando esa ocupación ilegal, apropiándose del patrimonio de los caleños. Permitir esos asentamientos subnormales es aumentar ese 40 % de la ciudad que se ha construido de forma ilegal y que lo único que genera es miseria e inseguridad”, anota Ortiz.



Por su parte, el concejal Fernando Tamayo señala que las invasiones en la ciudad “están fuera de control. Esto demanda la intervención de la autoridad de forma inmediata. No es posible acudir a mesas de concertación porque eso conlleva a permitir la posesión, cuando se debe aplicar el artículo 337 del Código Penal para garantizar la defensa de los recursos naturales de Cali”.

¿Qué se está haciendo?

Ante la proliferación de las invasiones en las laderas de la ciudad y el llamado a ponerle coto a este fenómeno que se ha desbordado en los últimos días, la Unidad Anti Invasiones ha generado leves atenciones.



“En estas crisis salen todo tipo de oportunismos y debemos contenerlos y condenarlos enfáticamente. Quiero señalar que no podemos permitir la invasión de los Farallones de Cali, en el corregimiento de Golondrinas. La invasión de tierras es un delito y se debe sancionar con rigor”, señala el alcalde Jorge Iván Ospina a través de Twitter.



Al respecto, el subsecretario de Acceso a la Justicia, Aldemar Guevara, señala que hasta ayer se habían identificado diez sitios en los que se produjeron intentos de invasión.



“Estamos adelantando gestión para tratar de controlar toda esta situación y haremos las acciones a las que haya lugar. Es triste, están aprovechando los amigos de este tipo de acciones la ausencia de la Policía, por estar concentrada en el paro... Estamos coordinando con la Policía las acciones a seguir y también esperamos, de ser necesario, el apoyo de las Fuerzas Militares”, dice Guevara, quien señala entre los sitios reportados los corregimientos de La Paz, La Castilla y La Leonera.



De otro lado, el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas, señala que ayer en Golondrinas fueron capturadas nueve personas relacionadas con el intento de invasión.

Sobre La Olga

La hacienda La Olga, que se ubica en La Reforma, pertenece a Emcali desde 1976.



Según explica el director de Gestión Humana y Activos de las Empresas Municipales de Cali, Arturo Barco, tras el intento de ocupación en dicho predio se interpuso una denuncia por presunto delito de invasión, una querella por perturbación a la posesión y una acción preventiva por perturbación a la posesión que fue dirigida a la Policía Metropolitana.