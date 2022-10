Invasiones en Cali: pese a la tensión, hoy se realiza el operativo de desalojo en el oriente

Los habitantes de los asentamientos irregulares Palenque, La Conquista y Estambul nuevamente protestaron ayer, a la afueras del CAM, pidiendo que no se les desaloje.



Estas manifestaciones se extendieron durante gran parte del día, hecho que incluso afectó el ingreso de los trabajadores de la Alcaldía y que, además, obligó al Concejo Distrital a sesionar en un lugar distinto.



“Lo que necesitamos es que el alcalde nos escuche, el desalojo nuestro lo harán en tiempo récord y dijeron que será mañana (hoy), eso quiere decir que sacarán a más de 1500 familias a la calle”, expresó José Rojas, uno de los manifestantes.



Los habitantes de estas invasiones están ubicados en la Hacienda Aldovea, un predio de más de 30 hectáreas que la Alcaldía intervendrá con la participación de 1600 hombres de la Policía Nacional.



“Nos están tratando como un objeto, la mayoría de los que estamos acá somos desplazados de la Costa Pacífica y si nos sacan no tenemos para donde irnos. No queremos albergue, lo que queremos es que nos den una vivienda digna”, agregó Rojas.



Hay que recordar que estas mismas personas realizaron una manifestación el día lunes en inmediaciones del colegio Nuevo Latir, logrando el aplazamiento de la fecha de desalojo (que estaba pactada para el 4 de octubre).

Así luce el predio de la Hacienda Aldovea, en el cual se pueden ver varías edificaciones construidas. Foto: Especial para El País.

Cómo ponerle fin a las invasiones

De acuerdo con el director del doctorado y la maestría en estudios sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry, las invasiones son un fenómeno que se presenta en gran parte del territorio nacional, pero considera que Cali es una de las ciudades más afectadas.



“Cali tiene una gran historia de configuración urbana a partir de barrios informales, un ejemplo de ello es Mariano Ramos, Marroquín, el Distrito de Aguablanca y Charco Azul. Este historial da pie a que muchas personas tengan una serie de estrategias para entender cómo funciona el proceso, entonces esto se convierte en una bola de nieve que crece con el tiempo”, comentó Charry.



Por otra parte, las invasiones en Cali representan una gran cantidad de conexiones irregulares a los servicios de acueducto y energía. De hecho, según datos de Emcali, las pérdidas económicas anuales por robo de fluido eléctrico por los asentamientos ascienden a $ 40.000 millones, mientras que en el componente de agua potable se pierden $ 1000 millones mensuales.



A su turno, el concejal Juan Martín Bravo aseveró que las invasiones en la ciudad se dan por la permisividad de la Alcaldía, debido a que no actúan en el momento adecuado.



“Se debería crear una subsecretaría que se dedique exclusivamente a atender las invasiones, ya que actualmente solo hay un asesor para estos aspectos. Se necesita una dependencia que tenga un presupuesto asignado que haga ejercicios de prevención, no como se hace hoy que solo reaccionan a los hechos”, opinó Bravo.



En ese sentido, el cabildante añadió que esto también sucede porque en la ciudad no hay una suficiente oferta de vivienda VIS y VIP para las personas que realmente la necesitan, lo que de cierta manera hace que las personas recurran a otra forma (invasión) para buscar un techo.



“Lo que se necesita es que el Gobierno Nacional entregue al municipio lotes del narcotráfico, que se realice una feria inmobiliaria para construcción de vivienda VIS y VIP y que esto pueda atender a las más de 200.000 familias que requieren un hogar. Esa podría ser una solución y se le daría un buen fin a los más de 3700 predios del narcotráfico en la ciudad”, concluyó el cabildante.

Mesa de diálogo

La Alcaldía realizó una mesa de diálogo ayer con los manifestantes e informó que sí se hará el desalojo, pero que se instalarán otros espacios de conversación.



”En estas mesas se hablará de posibles reubicaciones, soluciones de vivienda y empleabilidad de estas personas”, dijo el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet.



No obstante, el concejal Fernando Tamayo se mostró inconforme con el accionar de la Alcaldía contra las invasiones, por lo que anunció que instaurará una acción de cumplimiento.



”La ley de Delitos Ambientales y el Código Penal son claros, no se puede permitir asentamientos humanos informales en áreas protegidas”, comentó Tamayo.