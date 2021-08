A través de un oficio de la Procuraduría Provincial de Cali se conoció que ya iniciaron las acciones disciplinarias por los presuntos sobrecostos en los que habría incurrido la Feria Virtual de Cali 2020 y Alumbrado Navideño Móvil -dos contratos interadministrativos por más de $21 mil millones-.



El oficio fue una respuesta al Derecho de Petición que presentó Jorge Alberto Criales, miembro de la Junta Directiva de Corfecali, el pasado mes de junio en el que solicitó al ente de control información sobre el estado de las investigaciones que cursan en la Procuraduría en relación a los eventos insignias de la ciudad realizados en el mes de diciembre.



En la carta, el directivo Criales pidió aclaración y detalles respecto “si ya la Procuraduría Provincial tienen en su poder los documentos necesarios y las informaciones suministradas por los funcionarios de Corfecali, de la Alcaldía Distrital y de Emcali Eice, después de más de cuatro meses desde febrero; para cuándo se tienen listos los resultados de estas investigaciones de acuerdo a las actuaciones seguidas en estos casos”.



A dicha petición se tuvo respuesta el pasado 7 de julio, en el cual la Procuraduría informó que se dio inicio al cierre preventivo de la acción y pasó a proceso con incidencia disciplinaria.



“El Despacho ordenó el cierre del asunto preventivo adelantando con el radicado de la referencia, por medio del cual se adelantaron actuaciones con relación a la Feria Virtual de Cali 2020 (...) Al respecto me permito manifestarle que, dentro del asunto, se ordenó iniciar las acciones disciplinarias pertinentes”, se lee en la misiva suscrita por Diana Lorena Mesa, Sustanciadora G-09.

Cabe recordar que en el marco de la Feria de Cali Virtual, realizada del 25 al 30 de diciembre de 2020, Corfecali suscribió 523 contratos que representaron $12.651 millones.



Al respecto, el procurador Provincial de Cali, Juan Gerardo Sanclemente, confirmó a El País que dichas actuaciones disciplinarias ya se están adelantando, pero “tienen una reserva procesal, lo que puedo señalar es que existen actuaciones disciplinarias con relación a los temas en mención, y que esta entidad está actuando, pero no se pueden dar más detalles porque me extralimitaría en mi posibilidad como servidor público”, dijo.



Y reiteró: “Las actuaciones disciplinarias ya iniciaron, por lo mismo, como ya iniciaron hacen parte de un proceso disciplinario que tiene una reglas contenidas por ley y no puedo hablar de ellas porque violaría la reserva procesal”, aseveró Sanclemente, quien no detalló si los presuntos responsables de los sobrecostos de los eventos decembrinos, sería solo Corfecali, algunos contratistas o si llegase a implicar a otros funcionarios como el Secretario de Cultura o incluso al alcalde Jorge Iván Ospina, pues indicó: “Estamos buscando determinar e identificar, individualizar en las actuaciones disciplinarias”.



Cabe recordar que el informe de fiscalización de los convenios y contratos celebrados en la Feria de Cali Virtual del 2020, presentado por la Contraloría Municipal, determinó que en el evento se incurrió en un presunto detrimento patrimonial de $5.658 millones. Asimismo, refiere 44 hallazgos de naturaleza administrativa; 38 tienen presunta incidencia disciplinaria, 10 con presunta incidencia fiscal y 10 con presunta incidencia penal.

Por ello, desde el Concejo de Cali se solicitó citar a control político a la contralora de Cali, María Fernanda Ayala, para que pueda detallar sobre los hallazgos, sin embargo aún no se ha programado en las sesiones.



“Se tuvieron en cuenta otras citaciones de control político, pero este era un tema crucial toda vez que la Contraloría Municipal dijo que la mitad de lo que se invirtió en la Feria virtual se lo robaron, esa es la conclusión que doy, porque $5.658 millones fueron enredados, esa plata se perdió, era crucial que la contralora nos explicara, pero bueno, hay que esperar hasta octubre”, comentó el concejal Roberto Ortiz.



No obstante, el presidente del Concejo, Flower Rojas, aseveró que actualmente “se están debatiendo varios proyectos de Acuerdo y por eso no se ha programado, pero claro que se tiene que dar el debate. Este mes hay que hacerlo si nos lo permite la comisión, cuando la contralora lo disponga”.



Asimismo, el cabildante Fernando Tamayo destacó la importancia de este control político, pues considera que “el problema de deslegitimación que ha sufrido la Administración venía desde antes de la protesta social y esa percepción y malestar ciudadano se hizo evidente en la Feria de Cali y el Alumbrado Navideño. Parte de las denuncias que se hicieron desde el Concejo y que derivaron en estos hallazgos de los órganos de control deben de ser refrendados ante la plenaria del concejo, de todas maneras es frente a la ciudadanía, definitivamente con el tamaño de estos hallazgos, el malestar de la ciudadanía este es un tema que va a llegar a consecuencias mucho más complejas y graves”, aseguró.

Entretanto, cabe recordar que los contratos celebrados en el Alumbrado Navideño Móvil en el informe de la Contraloría también reveló irregularidades y falta de planeación de la inversión. El costo total de este evento fue de $10.334 millones, de los cuales $1.438 millones serán devueltos al Municipio.



Desde diferentes sectores se pide a los entes de control celeridad en las acciones por las irregularidades presentadas. “Rescatar la confianza en los entes de control es vital en la lucha contra la corrupción que nos azota. Es pésimo el mensaje que se da a una sociedad cuando evidenciada la transgresión a la ley, los funcionarios encargados de sancionar a los corruptos no lo hacen y dejan prescribir los delitos por diversos motivos, coadyuvando a que no se depuren las malas prácticas contra los dineros públicos”, señaló Jorge Criales.



El Alumbrado Móvil tuvo irregularidades y falta de planeación de la inversión, según informe de Contraloría. Este evento se costeó en $10.334 millones y a cargo de estuvo Emcali.