Hay 153 vallas publicitarias irregulares en Cali

Natalia Moreno Quintero

De las 343 vallas publicitarias que hay instaladas en Cali, 153 no cumplen con la reglamentación. Así lo aseguró el director de Planeación Municipal, Roy Barreras, quien señaló que entre los elementos de publicidad exterior identificados que no están acogidos a las normas hay 86 que tienen el registro vencido y, por ende, las empresas que figuran como sus propietarias deben renovarlo antes del 30 de abril para evitar su desmonte.



“Hay diez vallas que tienen el registro negado por haber excedido las condiciones de su registro y que también tienen hasta el 30 de abril para adecuarse, so pena de desmonte”, aseguró el funcionario.



De acuerdo con Barreras, hay tres empresas que tienen sanciones en firme debido a incumplimientos en la reglamentación y normatividad que rige estos elementos de publicidad y que, de no ponerse al día con los requerimientos, podrían ser vetados de prestar este servicio en Cali.



“Las sanciones van desde 1,5 hasta 40 salarios mínimos. Esas sanciones afectan al empresario de la publicidad exterior, al dueño del predio y al anunciante”, afirmó Barreras, quien indicó que en la página de la Alcaldía de Cali se habilitó un aplicativo para visualizar cuáles son las vallas habilitadas y cuáles no.

Vea además: Denuncian mal estado de tapas de alcantarillado en Cali, ¿qué dicen las autoridades?