Habla María Fernanda Penilla: ¿cómo encontró la Secretaría de Bienestar Social?

Pocos días de ser designada como nueva secretaria de Bienestar Social de Cali, María Fernanda Penilla, asegura que activará en el corto plazo los antiguos Centros de Desarrollo Infantil (hoy llamados Unidades de Transformación Social, UTS) los cuales han estado paralizados durante todo el año. Asimismo, asegura que abrirá más comedores comunitarios y que los jóvenes serán prioritarios en su gestión.



¿Cómo se vincula usted a la administración de Jorge Iván Ospina? La referencia que tengo es que usted pertenecía al grupo político de la concejala Clementina Vélez (Q.E.P.D), y se dice que usted ahora es cuota de Dilian Francisca Toro.

Te quiero decir que tu primera línea es acertada y en la segunda estás totalmente perdido. Efectivamente yo pertenecí a la línea política de Clementina Vélez desde el año 1996 hasta el año pasado que falleció. Tras retirarme del servicio público me dedico a hacer consultorías: 3 públicas y 7 a clientes privados. En la asesoría pública tenía dos distritales, con la Emru y Datic. En la Emru su gerente me conocía cuando yo lo audité mientras laboraba en la Contraloría. No éramos amigos, pero me conocía y en Datic, Marcela Patiño, que coordina el programa de Cali Inteligente, también necesitaba una asesoría.



La otra asesoría que tenía era con la Secretaría de Educación del Valle. Por lo tanto, políticamente mis vínculos en este cargo son nulos. Me contacté con el alcalde Ospina por temas de la Emru, de Ciudad Paraíso y de Cali Inteligente y hace una semana me hizo ojitos para que lo acompañara. Quiero aclarar varias cosas según lo que he leído en algunas redes: no soy de la organización de Dilian Francisca Toro, no soy de la organización de Roy Barreras, no tengo nada que ver con Fernando Reyes Kuri, que es mi íntimo amigo, pero con él no tengo nada que ver políticamente. Por lo tanto, estoy en este cargo por llamado del alcalde Jorge Iván Ospina.



¿Cómo encontró la Secretaría de Bienestar Social tras su llegada?

No podría decir aún exactamente cómo está la casa. No obstante, de lo que he visto del empalme podemos decir que en lo que llevamos del 2021 estamos muy quietos. Y es entendible por el contexto político, social, el cambio de secretarios, y a que el secretario saliente, Jesús Darío González, estaba encargado del diálogo con los jóvenes. Eso no es fácil. Creo que la Secretaría está un poco quieta, pero hay un personal altamente capacitado. Creo que lo que les falta un poco es lineamientos.



¿Cuáles serán sus primeras decisiones frente a la Secretaría?

La idea es tener victorias tempranas. Una de ellas es el tema de primera infancia, porque estamos en junio y aún no arranca. Todos los espacios donde se atienden los niños de Cali: las Unidades de Transformación Social, UTS, -anteriormente llamados Centros de Desarrollo Infantil, CDI - donde las madres gestantes y los niños de 0 a 5 años reciben apoyo no han arrancado, eso es increíble. Somos la tercera ciudad del país, estamos en junio y hay niños desatendidos.



¿Cuántos UTS hay en Cali?

La idea es poner a funcionar 128 UTS en toda la ciudad, que los administran tres operadores y tenemos 18 que son propias de las cuales pondremos a operar inicialmente 8, porque la infraestructura de las otras 10 está muy mal. Vamos a intentar, de manera escalonada, la alternancia en los UTS. Esto tenemos que organizarlo con el Icbf. La idea es que en las primeras 8 UTS que operarán vamos a atender 1950 niños y con los operadores son 8211 niños. Esperamos que esta sea una victoria temprana y espero operar en unos 20 días.



¿Cuáles son las otras victorias tempranas que buscará tras su llegada al despacho?

Necesitamos junto con la Arquidiócesis de Cali atender con mercados a la población vulnerable que está en una crisis profunda. Nos están pidiendo un apoyo y vamos a comprar 13.000 mercados. Será una compra 100 % transparente pero inmediata. Lo realizaremos a través de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente, del Gobierno Nacional. No voy a hacer uso de la urgencia manifiesta. Espero en 10 o 13 días tener esos mercados.



Uno de los cuestionamientos fuertes a esta Alcaldía es el de abandonar programas como el de los comedores comunitarios. Recordemos que la pasada Administración atendía a 60.000 personas con este proyecto. ¿Hoy cuál la realidad frente a los comedores comunitarios?

Hay muchos mitos y mucha gente se queda con un titular. Detesto llegar a administrar con retrovisor... Estoy viendo qué se ha hecho bien para continuarlo y qué se ha hecho mal para corregirlo. Dicho eso, hoy, vienen operando 400 comedores comunitarios en Cali y se han aumentado 122 comedores. Es decir, cerca de 522 comedores. No son todos lo que deben haber, pero son los que podemos operar con los recursos que tenemos. Esos comedores son operados con recursos del Municipio y la Arquidiócesis de Cali a través de un convenio. Hago un énfasis en eso porque vi un video en redes sociales en el que pareciera que el Municipio de Cali no está poniendo nada. El convenio cuesta $20.000 millones.



¿Cuántas personas se alimentan allí?

La idea es que este año 2021 se suministre 3.8 millones de raciones alimenticias para casi 50.000 personas. Pero además queremos ampliar los comedores comunitarios, nos hacen falta cerca de 140 adicionales para cubrir la población vulnerable. Por esos queremos habilitar nuevos comedores, dependiendo del recurso que el Alcalde me apruebe. Espero que en un mes o mes y medio tener 20 0 30 comedores adicionales.



Históricamente la Secretaría de Desarrollo Social es una de las cenicientas del Municipio, frente a la asignación de recursos, pero frente al estallido social ya tiene otro perfil y necesita tener un rol más protagónico porque la ciudad pide a gritos cambios. Para eso necesita recursos. ¿De cuánto es su presupuesto, tiene plata para cubrir esas necesidades de Cali?

Te puedo hablar de lo que espero. Actualmente se tiene un presupuesto aprobado de $85.000 millones para este año, pero esa cifra es inferior a las necesidades de Cali. Se solicitaron inicialmente $120.000 millones. Está claro que los recursos no alcanzan y estamos necesitando una adición presupuestal de $20.000 millones. Pero aun así no es suficiente cuando esta Secretaría tiene que ser protagonista para lo que se viene para Cali frente a la reconstrucción del tejido social. El Alcalde lo sabe y me dijo que me iba a dar más recursos para recuperar socialmente la ciudad. A hoy, el presupuesto del 2021 está ejecutado en un 44 %, entonces necesitamos más recursos.



Frente al fenómeno de la migración venezolana a Cali. ¿Cuál será su política: De acogida o de retorno a sus lugares de origen o destinos?

Hay varios ámbitos. Por misión social de la Secretaría tenemos que atenderlos y con ellos se ha venido haciendo un trabajo y lo seguiremos haciendo. La idea es hacer alianza con privados para aumentar los albergues no solo para esta población sino para otros sectores necesitados porque estamos cortos y necesitamos dinero. Tengo que decir que he recibido mensaje de privados diciéndonos: “¿qué necesita?, reunámonos, los queremos apoyar”. Vamos a tocar todas esas puertas... Tenemos que ver a los venezolanos como lo que son: seres humanos, hermanos.



Otro de los reparos a esta Alcaldía es que el programa Tíos, Territorios de Inclusión y Oportunidades, que venía operando hace 8 años con ayudas y programas a las comunas más necesitadas ya no está operando...

En este momento de coyuntura en la atención a la población más necesitada tiene que ver también la Secretaría de Salud, Educación, Participación Ciudadana. Y un lineamiento del Alcalde es trabajar en pro de las poblaciones críticas. Frente al tema de los Tíos, no he sido informada aún en el empalme para saber en qué van. Si es bueno seguiremos trabajando en él, si hay otra figura lo evaluaremos.



Hablemos de Casa Matria (espacio creado, para empoderar a las mujeres y sensibilizarlas, como sujeto de derechos). ¿Sí está operando?

Sí, está funcionando, pero tiene que promocionarse más. Lo otro es que uno de mis temas banderas es el de la lucha contra la violencia de género. Yo tengo una fundación que trabaja con mujeres víctimas de violencia de género y mal haría sino hago algo ahora que tengo la posibilidad y el poder de ello... pero en el tema de violencia de género nos falta, el Estado falla mucho. Espero, si termino este periodo de gobierno, poder desarrollar un albergue adicional para mujeres víctimas. Hoy Casa Matria, a mayo, ha atendido 313 mujeres.



¿Y para los jóvenes qué programas tiene?

La prioridad para este año es poder darle una luz de esperanza que vean un futuro adelantador y eso puede ser en varios sentidos: que tengan la posibilidad de estudiar, afianzar el tema de acuerdos con establecimientos de educación superior y técnica. También hay que trabajar en la empleabilidad, el emprendimiento, la creación. La idea es que tenemos que buscar alianzas para que los jóvenes puedan acceder a ese tipo de formación y desarrollo laboral.



¿Qué programas concretos tiene la Alcaldía para los jóvenes?

Vamos a garantizar que tengan alimentación, eso es lo elemental. Trabajaremos fuertemente en empleabilidad y educación. Asimismo, vamos a trabajar con privados en el tema de rehabilitación y farmacodependencia.



Hay rumores sobre la injerencia de Mauricio Ospina -hermano del Alcalde- en varias secretarías. ¿Usted cómo va a manejar esas presiones de las que presuntamente han sido objeto antiguos secretarios?

Aquí puede venir mucha gente porque estamos para servir, pero las decisiones son de María Fernanda Penilla, punto. Si las decisiones no pueden ser mías me hago a un lado.