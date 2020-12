Álvaro José Carvajal Vidarte

Hasta 80 camas UCI adicionales espera habilitar la Secretaría de Salud de Cali en la red hospitalaria de la ciudad, luego de que se declarara la alerta roja por la ocupación del 90 % en las Unidades de Cuidado Intensivo en la capital del Valle.



Así lo dio a conocer este miércoles la titular del despacho, Miyerlandi Torres Agredo, al finalizar la rueda de prensa en la que se dieron a conocer las nuevas medidas que se implementarán en la ciudad, a propósito de la situación en los centros asistenciales y la emergencia sanitaria.



"Estamos haciendo un barrido con el departamento. Esperamos llegar más o menos a unas 80 camas adicionales. Esperemos poder cumplir con esta meta porque no solamente es tener las camas y los ventiladores, sino tener el recurso humano disponible y los insumos para poder operar", aseguró Torres Agredo.



Estos nuevos espacios se habilitarán en las zonas de expansión designadas para ello, tal como se hizo durante el primer pico de la pandemia, durante julio y agosto, haciendo uso de los ventiladores asignados desde el Ministerio de Salud, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali.



En el marco de la alerta roja la dependencia adelantará medidas para trabajar junto con las EPS, garantizar la toma oportuna de muestras, fortalecer la respuesta por las llamadas telefónicas, realizar seguimientos a los casos individuales y aislar contactos cercanos de casos positivos de covid-19.

La Secretaría de Salud realizará así mismo seguimiento a conglomerados, acompañamiento a los hogares, a los grupos de alto riesgo, y sitios como cárceles y ancianatos.



Además, la cartera ya solicitó a las instituciones hospitalarias que se suspendan o aplacen los procedimientos que sean electivos, es decir, que no sean urgentes y en los que no esté en peligro la vida de las personas.



Cali suma 85.753 casos de covid-19, de los cuales 79.598 se han recuperado y 2.479 han fallecido. De los casos activos, 556 están actualmente en atención hospitalaria, 294 de ellos en UCI.



El porcentaje de ocupación de camas UCI, a nivel general, se acerca al 91 %. En cuanto a las unidades asignadas exclusivamente a pacientes covid-19 positivos, o sospechosos, el indicador alcanza el 70 %.



Otra variable que preocupa a la dependencia es el Rt, o velocidad efectiva de transmisión, que actualmente está en 1,13. "Eso quiere decir que, de cada 10 personas infectadas, se están contagiando 11 personas nuevas más. No estamos controlando la pandemia", explicó la secretaria.