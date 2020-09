Habilitan 100 bicicletas públicas en Cali

Erika Mantilla

Desde este viernes, los caleños pueden recorrer la ciudad en bicicletas alquiladas sin necesidad de aportar un solo peso. Se trata de la estrategia de la Secretaría de Movilidad, con el apoyo de Bloomberg Philanthropies y la organización de salud pública Vital Strategies, para poner en funcionamiento cinco biciestaciones, cada una con 20 de estos vehículos para un total de 100.



“Por el momento vamos a arrancar con 40 en las estaciones de la Plaza de Cayzedo y el Éxito de San Fernando (cerca del Centro Médico Imbanaco), pero a partir del 1 de octubre pondremos en marcha el resto de las bicicletas en el Parque de El Perro, el Parque El Peñón y en la Calle Novena con Carrera 66 (ver mapa)”, explicó William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.



A esta estrategia, conocida como ‘En Bici me Cuido’, se suma la de ‘Bici Doctores’, que consiste en personas dedicadas a hacer a algún mantenimiento tanto de los vehículos vinculados al sistema como de los particulares, en caso de que lo requieran, por lo que pueden acercarse a las estaciones, que tampoco cobran por este servicio.



Dichas acciones tienen el acompañamiento de una cuadrilla de desinfección de las bicicletas y las paradas con soluciones de alcohol y amonio cuaternario, además de gel antibacterial y toma de temperatura para usuarios y personal.

Ahora bien, ¿cómo funciona? La persona que desee tomar el servicio debe suscribirse en la página web https://app.biciestacion.com/ por medio de su número de celular. Posteriormente, le llegará a su celular un mensaje de texto con el código para finalizar el proceso en dicha ventana y así aproximarse a la estación, en donde los operadores validarán el proceso con su número de cédula.



De esta forma el ciudadano dispondrá de 45 minutos para devolver la bicicleta a cualquiera de las biciestaciones.



“Lo que queremos es que las bicicletas roten o, de lo contrario, se perdería la función de bicicleta pública para realizar diligencias cortas. 45 minutos es un buen tiempo para hacer recorridos de hasta ocho kilómetros sin necesidad de excederse físicamente”, anotó Vallejo, quien agregó que el horario de atención es de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.



Si el usuario entrega la bicicleta después de transcurridos los 45 minutos y antes de cumplir los 55, no podrá usar el servicio por un total de cinco días, pero si desea verse exento de esta sanción, tendrá la opción voluntaria de pagar $2000. Mientras más se tarde la persona en devolver el vehículo, mayor será la sanción en términos de deshabilitar su uso por más días. En cambio, si es culpable de perderla o robarla, deberá pagar $580.000.



De acuerdo con el Secretario de Movilidad, una vez el piloto termine de implementarse este 2020, el año entrante se empezaría a implementar el modelo de bicicleta como transporte público, el cual está comprendido en el Plan de Desarrollo.



“Mientras esta primera etapa no le cuesta nada al Municipio, dado que es con recursos de cooperación internacional (producto de la alianza con Bloomberg Philanthropies), el proyecto de bicicleta pública ya requerirá de una inversión pública para tener más de 700 bicicletas, cerca de 99 estaciones y un desarrollo del software. En estos momentos eso se encuentra en estructuración técnica y búsqueda del modelo de financiamiento”, precisó el funcionario.



Además, agregó: “Queremos que los caleños usen la bicicleta como una opción que permite mantener el aislamiento social y los protocolos de bioseguridad, además de que mejora la actividad cardiovascular, reduce los riesgos de contraer cáncer y controla el estrés”.



Por su parte, Roy Alejandro Barreras, director de Planeación Municipal, señaló que esta estrategia busca motivar alternativas sustentables de movilidad en Cali, dado que mientras que el 13 % de los ciudadanos tiene la posibilidad de transportarse en carro particular, el 7 % lo hace en bicicleta, pese a que los tiempos de viaje son casi los mismos (cerca de 30 minutos), según la Encuesta de Percepción Ciudadana del 2019 de Cali Cómo Vamos.



“Adicional a eso, estamos promoviendo la movilidad peatonal, por lo que será clave una actividad programada para el próximo sábado 17 de octubre, en el que cerraremos el ingreso de carros particulares al barrio San Antonio, oeste de Cali, para que nos sirva de ejemplo cómo podemos vivir la ciudad no desde el carro o la moto, sino desde el mismo peatón. Por eso es que para ese día vamos a realizar diferentes actividades que iremos anunciando en su momento”, anotó el director de Planeación.

