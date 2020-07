Gary Domínguez dice que Corfecali no lo llamó para Encuentro de Melómanos y Coleccionistas 2020

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El exdirector del Encuentro de Melómanos y Coleccionistas de la Feria de Cali Gary Domínguez negó este jueves, por medio de un comunicado, haber sido invitado para conformar el comité consultor de la edición 2020 de este evento, tal y como lo afirmó Corfecali en un boletín de prensa emitido en mayo.



"No es cierto, y lo afirmo categóricamente, que se me haya invitado a participar en el evento, como tampoco lo es que se me haya convocado a hacer parte del comité o consultor alguno", aseguró el coleccionista y melómano.



Domínguez, quien fue director del Encuentro entre 2012 y 2019, dijo, además, que en ningún momento informó "no estar en condiciones de continuar".



También rechazó las declaraciones del nuevo gerente de Corfecali, Alexander Zuluaga, a El País, en las que afirmó que “Domínguez tenía un contrato de prestación de servicios por ser el director del evento. Sin embargo, el nuevo director operativo Sergio Daniel Vargas le entregó una comunicación a Gary sobre el cambio, él sí fue informado. Fue Gary quien en algún momento decidió que no iba a liderar el Encuentro autónomamente, sino que Corfecali lo agenciara”.

Ante esto, señaló: "Es evidente que toda la vida el Encuentro ha sido un evento registrado por Corfecali. Yo nunca dirigí sin la autorización y control de Corfecali. Más aún, como creador no me apropié de su nombre y marca, porque consideré que es un evento del pueblo caleño y siempre he respetado los parámetros de trabajo y manejo direccionados y exigidos por todas las gerencias de Corfecali en mis 19 años de dirección artística".



"Las personas podemos ser sustituidas, claro que sí, lo que no podemos permitir es el engaño manipulado y la falta de respeto a los procesos, para justificar un discurso sobre inclusión y democracia, que no está reflejado en hechos reales", aseguró el exdirector del evento.



Tras la salida de Domínguez, Lorena Henao fue designada como nueva directora del Encuentro de Melómanos y Coleccionistas de la Feria de Cali.