Fuerte rechazo a "amenaza" que lanzó la barra del América por partido Cortuluá - Nacional en Cali

Jamir Mina

Un fuerte rechazó generó entre las autoridades y la ciudadanía caleña un comunicado publicado este martes por la barra brava del América de Cali, 'Barón Rojo Sur', en el que se lanza una amenaza velada contra la ciudad si se permite que en el estadio Pascual Guerrero se juegue el partido de Cortuluá - Nacional, programado para el próximo 6 de mayo.



En dicho comunicado publicado en Twitter, la barra advierte "no asumir ningún tipo de compromiso de buen comportamiento". Además expone un total desacuerdo a la designación del Estadio Pascual Guerrero como plaza para que se dispute ese encuentro deportivo correspondiente a la fecha 16 de la Liga Águila.



"Queremos dejar por escrito que no nos hacemos responsables de la seguridad de la ciudad de Cali en caso de que tal partido se desarrolle", argumenta la barra, que en días pasado firmó un acta de buen comportamiento para permitir el ingreso de hinchadas rivales en el Pascual Guerrero.



En la misiva, BRS también expone que no garantizan buena convivencia por parte de los jóvenes de la barra. "No estamos con esto dando a entender que reaccionaremos de forma violenta, simplemente como líderes no vamos a asumir responsabilidades en pro de un partido que en nada beneficia a nuestra institución América de Cali", concluye el documento.

Voceros de la barra le explicaron a El País que el comunicado fue realizado después de que BRS le pidiera a las autoridades locales en dos ocasiones que este partido no se realizará en Cali.



"Nosotros estamos comprometidos con la paz en el fútbol, pero llevando los procesos adecuados que se deben llevar a la hora de este tipo de encuentros con compromisos de parte y parte. Es por esto que expresamos a través de nuestras redes el inconformismo que sentimos frente a este tema. Algunos quieren verlo como una amenaza, pero no es esa la intención, simplemente no hay un proceso adecuado así que no nos hacemos responsables", explicó la dirigente.



No obstante, Claudia Lorena Muñoz, subsecretaria de Acceso a los Servicios de Justicia de la Secretaría de Seguridad de Cali, indició que en ningún momento BRS hizo un pedido de manera oficial a la Comisión Local de Fútbol ni a la Dimayor para que este partido no se realizará en la ciudad.



"Como Administración Municipal rechazamos este tipo de pronunciamiento; consideramos que es amenazante para toda la ciudad. Aquí no se trata de que no nos hacemos responsables y tiramos a todo el mundo a la guerra porque no se hace lo que ellos quieren", acotó.



La funcionaria reiteró que este comunicado es un desacierto de Barón Rojo Sur, "que incita a la violencia". "Nos reuniremos inmediatamente con la Policía Metropolitana, la Comisión Local de Fútbol y Secretaría de Gestión del Riesgo para tomar una decisión respecto a este hecho".



A su turno, el personero de Cali, Héctor Hugo Montoya, señaló que se reunirá con los líderes del Baron Rojo Sur para conocer su postura y "encontrar una solución para que no se produzcan alteraciones al orden en este partido".



La Alcaldía de Cali también manifestó que el ingreso de la hinchada visitante, este caso la de Nacional, no podría ingresar al estadio y, además, habría operativos en las vías de la ciudad para impedir la entrada de hinchas a Cali.



La designación del Estadio Pascual Guerrero para este partido se produce porque el Estadio 12 de Octubre de Tuluá se encuentra en reparación y no está apto para desarrollar encuentros deportivos.



Entre tanto, decenas de caleños se pronunciaron por redes sociales, condenando la reciente comunicación de la barra brava Barón Rojo Sur.



La usuaria de Twitter @the_blume afirmó que: "El fútbol en Colombia pasa de ser un motivo de recreación a un motivo de preocupación, lo que hace es forjar vándalos.



Asimismo, el usuario @felipecubilloss exteriorizó en Twitter: "Muy mal señores. A este paso les van a prohibir entrada al estadio de por vida. Esto es una vergüenza y es más lo que quita a la institución".