"Fue asesinado vilmente": habla hermano del policía hallado muerto en el río Cauca

Las exequias de Carlos Andrés Rincón, el patrullero de la Policía cuyo cuerpo fue hallado en el río Cauca, se llevaron a cabo este miércoles, en Medellín.



Durante las honras fúnebres, en las que la Policía le rindió un homenaje, Giovanny Rincón, su hermano, repudió el crimen.



"Mi hermano fue asesinado vilmente. Lo encontramos en un estado deteriorado y lamentable", dijo a Noticias Caracol.



El patrullero Rincón desapareció el pasado jueves en la noche en el sector Paso del Comercio de Cali, punto de bloqueo y concentración durante las protestas, y fue hallado sin vida en el río Cauca este lunes, con aparentes signos de tortura y heridas provocadas por arma de fuego.



Giovanny asegura que habló por última vez con su hermano la semana pasada y que le manifestó sentirse bien.



"Nunca me dijo que tenía problemas, él no estaba metido en ese conflicto", argumentó.



Cabe recordar que la motocicleta del uniformado fue encontrada incinerada en el sector donde desapareció.

Ante estos hechos, el hermano del patrulleró pidió a las autoridades "llegar hasta las últimas instancias" para esclarecer su muerte.



Rincón estaba asignado a una estación de Policía del municipio de Jamundí y residía en la capital del Valle del Cauca.



"Como servidor público lo querían en esa estación y en Cali", añadió Giovanny.



Las autoridades anunciaron el inicio de una investigación sobre el crimen y ofrecieron hasta $200 millones por información que permita dar con los responsables. Además, la Alcaldía de Cali instauró una denuncia ante la Fiscalía.



El Tiempo también recogió declaraciones del hermano de Rincón en las que asegura que era una gran persona. "Él era muy buen hijo, muy buen hermano y también sé que era muy buen servidor público".



“No se metía con nadie, era tan buena persona que todo el barrio lo está lamentando, por lo que era un gran hijo, y él decía: 'A mí no me gustan mucho los problemas, me gusta hablar con la gente mala para que no sigan en esto'", agregó.



Las honras fúnebres de Rincón se realizaron en Medellín porque sus familiares viven en Itagüí, Antioquia.



El patrullero tenía 33 años, estaba casado y deja una hija de cuatro años de edad.



Entre tanto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, levantó una polémica al afirmar que que el policía habría muerto "ahogado, quizas muy golpeado, en el río Cauca".



Tras estas declaraciones, Christian Garcés, representante a la Cámara del Valle del Cauca, cuestionó al mandatario: "¿Cómo es que el alcalde dice que el patrullero Carlos Andrés Rincón murió ahogado, si el análisis forense reportó que fue sometido a tortura y recibió impactos con arma de fuego? ¿A quién le sirve usted, alcalde, con esas declaraciones?".



Finalmente, Ospina aceptó que el patrullero "fue asesinado" y mencionó que "la respectiva denuncia la hemos realizado ante la Fiscalía y ante la Cidh y ofrecimos una recompensa para hacer justicia".