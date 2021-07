Fotomultas volverán a operar a finales de septiembre en Cali

A finales de septiembre volverían a funcionar las fotomultas fijas y móviles en Cali luego de que terminen de ser reparadas tras los daños que dejaron los desórdenes públicos del paro nacional. Así lo aseguró el secretario de movilidad, William Vallejo, quien enfatizó que en estos momentos no está operando ninguna fotomulta.



“El operario de estos dispositivos ha realizado un cronograma de actividades que se extenderá desde julio hasta finales del mes de septiembre para la reposición de esos elementos de acuerdo a la disponibilidad del mercado”, informó Vallejo.



Es importante recordar que la ciudad cuenta con 37 fotomultas, pero tras los hechos de vandalismo ocurridos desde el 28 de mayo hasta mediados de junio, ninguna se encuentra operando.



Y dado que en redes han surgido múltiples dudas al respecto, el Secretario de Movilidad de Cali dijo que en estos momentos “hay unas cuadrillas realizando trabajos en algunos puntos. Esto hace parte del proceso de recuperación de este componente de monitoreo y control que tiene” el despacho, por lo que no pueden ser confundidos con operativos, señaló el funcionario.



Frente a estos anuncios, el concejal Richard Rivera afirmó que más urgente que instalar las fotomultas, es necesario que se hagan labores para reactivar la red semafórica: en estos momentos hay 66 semáforos fuera de servicio y 138 que ya han sido intervenidas por el Municipio. O sea, en total hay 416 en operación.



La Secretaría también ha informado de episodios en los que han tenido que intervenir una misma intersección semafórica cinco veces en un mes, no solo debido a vandalismo, sino también por hurto.

​“No es posible si le damos prioridad solo a la instalación de las cámaras de fotomultas, pero no así con las intersecciones semaforizadas en cruces de alta peligrosidad vial. Se necesita que los agentes de tránsito vuelvan a las calles a controlar temas de pico y placa y el cumplimiento de otras normas de movilidad. Cali no puede continuar en esa anarquía vial”, aseveró el concejal Rivera.



Al respecto de estos comentarios, Vallejo aseguró que así como “se viene realizando con la semaforización, señalización, con las cámaras de seguridad y estaciones del MÍO, se realizan labores de reparación de todos estos dispositivos funcionen como lo venían haciendo desde antes del 28 de abril de este año”.



Pero ¿entonces cómo se están realizando los controles viales ante la suspensión de las fotomultas? Según explicó Edwin Candelo, subsecretario de Movilidad, si bien las fotomultas permitían liberar agentes de Tránsito para más labores, todavía se realizan operativos de control, patrullajes y atención a siniestros.



“Durante las últimas semanas también nos hemos concentrado en despejar los corredores del MÍO, que empezaron a ser más ocupados tras el paro. Por eso hemos instalado puestos de control en puntos como la Carrera 1 con Calle 34, la Calle 5 con Carrera 36 o la glorieta de la Terminal de Transportes”, enumeró Candelo.

De lo total recaudado por fotomultas, el privado se queda con el 38 % y el Municipio con el porcentaje restante, según un convenio vigente hasta 2023.

A esto se suma las labores de apoyo en el oriente de Cali los fines de semana en el marco de las medidas contra el covid que rigen hasta la próxima semana, como la Ley Seca nocturna o la suspensión del comercio entre la 1:00 de la madrugada y 5:00 a.m.



Tras las afectaciones a la infraestructura vial, “se agudizó el mal comportamiento de algunos conductores, por lo que en estos momentos estamos estructurando una campaña para fortalecer el respeto a las normas de tránsito”, anunció Candelo.



Y a propósito de la inconformidad de algunos conductores sobre el regreso de las fotomultas, funcionario agregó que estos son “mecanismos que nos ayudan a hacer control y ejercer autoridad. Si las personas fueran cultas al volante, no se necesitarían”.



Es importante recordar que por infracciones de tránsito el Municipio recauda $4000 millones mensuales únicamente por lo que arrojen las cámaras de fotomultas. Es decir, en los últimos meses se han dejado de percibir $12.000 millones solo en ese componente.



Para James Gómez, director de proyectos de Urbavial, por más impopular que puedan ser las fotomultas entre los conductores, “es una medida necesaria para la seguridad vial, pues luego de que llegaran a la ciudad, empezó a inhibir a los usuarios a cometer imprudencias en la carretera. Es un mecanismo para salvar vidas”.



El experto en movilidad agregó que este componente se puede complementar con más articulación entre las autoridades para ejercer labores de prevención y control en las vías de la capital vallecaucana, así como incentivar el respeto a las señales de tránsito, que “en algunas circunstancias es clave para evitar siniestros o muertes en estos contextos”.