FLIP al alcalde Ospina: "estigmatiza a la prensa local" 

Luego de que el pasado seis de diciembre el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, escribiera en su cuenta de Twitter que el Diario El País difundía noticias falsas, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó la “estigmatización” del funcionario a este diario.



“Rechazamos la estigmatización del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, contra el Diario El País. Ayer, Ospina usó su perfil oficial de Twitter para señalar al medio de difundir noticias falsas. Esto afecta al ejercicio periodístico local y puede llevar a la autocensura”, publicó la Flip en su cuenta oficial de Twitter.



El escrito al que hace alusión la Fundación es al que a las 12:21 p.m. del martes 6 de diciembre publicó el Alcalde: “¿Por qué le será tan sencillo al periódico El País mentir? ¿No se dará cuenta de su función social?”.

Por qué le será tan sencillo al periódico @elpaiscali mentir ?

No se dará cuenta de su función social ? — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) December 6, 2022

“En vez de responder críticas con argumentos, Ospina simplemente afirma que El País difunde información falsa sin aportar pruebas. Si el alcalde cree que se ha publicado contenido erróneo debería seguir el canal constitucional y solicitar rectificación”, escribió la Flip, y añadió que periodistas de esta casa editorial, “tienen dificultades para acceder a información de la alcaldía, que desde su posesión Ospina no les ha dado entrevistas y que bloqueó en redes a su director de información. El medio ha interpuesto tutelas porque no responde derechos de petición a tiempo”.



Finalmente, la Flip escribió que esta no es la primera vez que el Alcalde estigmatiza a la prensa local, pues “en agosto del 2020, ya habíamos registrado 7 reportes de periodistas que recibieron mensajes intimidantes por parte de Ospina luego de criticar o cuestionar su gestión”.



“Solicitamos a Jorge Iván Ospina que respalde públicamente la labor de la prensa local y garantice los canales para el acceso a la información sobre la Alcaldía, esto debe incluir instrucciones claras para que los funcionarios de la administración faciliten el ejercicio de la prensa”, afirmó la Fundación.