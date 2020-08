Fiscalía puede pedir apoyo del FBI para el caso de masacre en Llano Verde: alcalde de Cali

Erika Mantilla

El alcalde Jorge Iván Ospina dijo este jueves que enviará una carta al fiscal Francisco Barbosa para que él solicite acompañamiento del Buró Federal de Investigaciones, (FBI en inglés), para el caso de la masacre de cinco jóvenes en un cañaduzal del barrio Llano Verde, el pasado 11 de agosto.



"Bien podrían convocar la Fiscalía General y la Policía, el acompañamiento del FBI en esa investigación. En mi carta le solicito al señor fiscal esta colaboración internacional porque no pueden seguir pasando los días sin que haya justicia", aseguró esta mañana.



El mandatario caleño se abstuvo de confirmar si las labores adelantadas hasta ahora dejan resultados, pero afirmó que la determinación pretende reforzar las acciones del equipo creado para resolver este crimen.



"Si el delito es de tan alto perfil y complejidad debe recurrirse a la tecnología global que nos ayude a esclarecerlo", dijo.



Ospina hizo énfasis en que desde su gabinete seguirán trabajando para dar con los responsables de la masacre. "No quisiera que lo ocurrido en Llano Verde no quede en la impunidad y espero que se pueda conocer la verdad para que exista justicia".



Hasta el momento no se han realizado capturas relacionadas con el asesinato de cinco jóvenes, entre los 14 y los 16 años, cuyos cuerpos fueron hallados en la noche del 11 agosto.



Al hecho estaría relacionado un ataque con explosivos, registrado dos días después, contra la estación de Policía en esa zona que dejó una persona muerta y varios heridos.



Tras la visita del presidente Iván Duque, los familiares de las víctimas manifestaron que la comunicación con las autoridades ha sido escasa y no comparten algunas de las hipótesis que se manejan.



"No nos han dicho nada. Hablan de reclutamiento forzado, pero para nosotros hay otras razones que tienen que ver con la muerte de los muchachos, porque los trabajadores del cañal fueron los que encontraron los cuerpos, pero allá no llegaba nadie. Todo es muy extraño", comentó un allegado a los menores que solicitó no ser identificado.



Y agregó que "los cuerpos tenían muestras de quemaduras, algunos padres creen que los iban a quemar para no dejar rastros, lo que no pudieron hacer porque los familiares llegamos rápido a esa zona".



Las víctimas de la masacre fueron identificados como Luis Fernando Montaño, Álvaro José Caicedo, Josmar Jean Paul, Léider Cárdenas y Jair Andrés Cortés, por Medicina Legal.