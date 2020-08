Dos semanas de la masacre de Llano Verde: ¿qué se sabe del crimen?

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Luego de dos semanas de la masacre de Llano Verde, en la que cinco adolescentes fueron asesinados, sigue sin esclarecerse las razones de los asesinatos.



Aunque el presidente Iván Duque visitó el barrio el pasado sábado, todavía no hay hipótesis claras de lo sucedido y los padres de las víctimas piden celeridad en la investigación.



Un familiar de una de las víctimas, le contó a El País que si bien la charla que sostuvo con el presidente Duque los dejó tranquilos, siguen esperando que se haga justicia.



"Estuvimos hablando con el presidente y quedó en que esto se iba a esclarecer lo antes posible, pero aún no ha pasado nada", señaló.



El familiar, quien pidió no ser identificado, alega falta de comunicación por parte de las autoridades y que no está de acuerdo con algunas hipótesis que se están manejando.



"Ellos (autoridades) no nos han dicho nada, dicen que eso fue por reclutamiento, pero para nosotros hay otras razones que tienen que ver con la muerte de los muchachos, porque los trabajadores del cañal fueron los que encontraron los cuerpos, pero allá no llegaba nadie. Todo es muy extraño", comentó.



"Los cuerpos tenían muestras de quemaduras, algunos padres creen que los iban a quemar para no dejar rastros, lo que no pudieron hacer porque los familiares llegamos rápido a esa zona", indicó.



Las víctimas de la masacre, todos menores de edad, fueron identificados como Luis Fernando Montaño, Álvaro José Caicedo, Josmar Jean Paul, Léider Cárdenas y Jair Andrés Cortés.



El familiar hizo un llamado a la comunidad, especialmente a los padres de familia, para que estén atentos de los movimientos de sus hijos para que no les pasé lo que a él y a las otras cuatro familias les está pasando.



La Fiscalía, a través de Carmen Torres Malaver delegada para la Seguridad Ciudadana, indicó a El País que este marte se llevó a cabo una reunión de seguimiento para valorar el material recopilado en la investigación y asignar nuevas tareas.



“Hemos articulado las policías judiciales tanto del CTI como de la Policía Nacional en sus diversas áreas y continuamos con una minuciosa tarea de seguimiento y evaluación a las actividades adelantadas y a las que quedan precisamente por materializar. De esta manera cumplimos con el objetivo de trabajar con las tecnologías de las diferentes ramas de la criminalística que permitirán en un momento determinado esclarecer la ocurrencia de estos hechos”, afirmó.



El sábado pasado, el Presidente visitó el barrio y dialogó con las familias de las víctimas.



"Estoy seguro que se llegará a un esclarecimiento rápido del caso de Llano Verde. Este y los otros crímenes pueden ser producto de grupos delincuenciales como las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo, Los Caparros, Los Pelusos, Los Tuna y muchas otras estructuras que están al servicio del narcotráfico y a extracción ilegal de minerales", dijo Duque.



La masacre está siendo investigada por tres fiscales destacados para temas de homicidios, y un equipo de más de 30 funcionarios de policía judicial del CTI, Sijin y Gaula de la Policía Nacional; además de analistas y personal de criminalística.



Entre el 1 de enero y el 15 de agosto de 2020 en Cali se han registrado 641 homicidios.