Familiares de caleña que murió en Chile piden ayuda para repatriar el cuerpo

Familiares de la caleña Elda María Orozco, fallecida el pasado miércoles 6 de octubre en la ciudad de Iquique, en Chile, claman por ayuda para la repatriación del cuerpo a Colombia.



La mujer, de 56 años, perdió la vida cuando se encontraba viajando hacia Santiago de Chile donde, al parecer, tenía planeado radicarse tras recibir una oferta de trabajo. Hace dos semanas había emprendido su viaje vía terrestre dese Cali.



Aunque se desconocen las causas de la muerte de Elda María, su familia asegura que ella habría fallecido a causa de alguna complicación por la diabetes que padecía. Según indicó su nuera, Gladys Henao, la mujer posiblemente habría extraviado sus medicamentos.



"Tal vez no aguantó el trote y no alcanzó a llegar a Santiago. Nos imaginamos que se complicó por las patologías que tenía o porque de pronto los medicamentos se le extraviaron o tuvo que botarlos. Ella se contactó con un hijo y le pidió que le enviara medicina", comentó a El País su familia.



A pesar de que la mujer logró ser trasladada a un centro médico de la ciudad, el pasado miércoles una persona que había viajado con ella contactó a sus familiares y les dio la noticia de que Elda María había fallecido y que debían contactarse con las autoridades chilenas para iniciar los trámites correspondientes.



"Llamaron a mi esposo y le dijeron 'su mamá acaba de morir', pero no dijo si ella había estado enferma o qué había pasado. Inmediatamente nos contactamos con una funerario que se ha encargado de todo, ha sido complicado porque no hay rastro de la cédula o del pasaporte de mi suegra", dijo Gladys.



Elda María, quien tenía dos hijos y era independiente, habría viajado junto a un grupo de personas sin darle mayores detalles a su familia, por lo cual, sus hijos tuvieron que darle el poder a un empleado de la funeraria de Iquique para que este se encargara del proceso de repatriación.



"Ella se fue hace 15 días en bus, tal vez de manera ilegal, no sabemos cómo o cuándo planeó todo porque se fue sin avisarnos. Nos llamó un día después de haberse ido y nos dijo que iba para Chile que allá le tenían un trabajo. El cuerpo lo van a trasladar a Santiago y ahí inicia el proceso de repatriación", manifestó Gladys.



Debido a que la mujer habría viajado de manera ilegal y sin especificar qué labores iba a realizar en Chile, su familia inició una recolecta para lograr costear los $17.500.000 que vale el proceso de repatriación del cuerpo.



"Nos han dicho que tenemos que pagar en cuanto el cuerpo esté en Colombia. Tenemos que recoger fondos porque como la funeraria se ha encargado de todo, debemos pagarles también por los certificados, por la preparación del cuerpo y por los documentos que fueron apostillados", precisó la familia de la mujer.



Aunque aún no se sabe con exactitud qué día de esta semana llegaría el cuerpo a Cali, la familia de Elda María está recibiendo donaciones a través de la cuenta de ahorros Bancolombia 912-011262-02 a nombre de Gladys Fernanda Henao.