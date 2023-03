Familia caleña pide ayuda para el tratamiento de cáncer de hueso de su hija en Estados Unidos.

"Hola, soy Sarah, tengo 16 años, llevaba una vida normal, muy feliz, cuando repentinamente hace dos años empezó un dolor en mi rodilla", así empieza relatar su historia la joven Sarah Ramírez Bazantes, de 16 años, quien está luchando actualmente contra un cáncer de hueso.



Su familia ha estado pidiendo a los colombianos ayuda para poder financiar el tratamiento de la joven en Estados Unidos para que pueda seguir luchando contra un cáncer de hueso.



"Intente una recuperación normal, pero el dolor permanecía, después de algunos exámenes más profundos descubrieron que tenía osteosarcoma en mi pierna izquierda, es decir cáncer de hueso", contó la joven Sarah en una página web donde busca la solidaridad de las personas.



La joven se tuvo que someter a varias quimioterapias y a una cirugía donde extrajeron el tumor y parte de los huesos de su pierna y rodilla. Además, le colocaron una prótesis. "Una cirugía muy dolorosa con una recuperación extenuante, donde tuvieron que realizar 4 nuevas cirugías posteriores. Pero eso no redujo mi ánimo por seguir adelante y continuar luchando por la vida", relató.



Desafortunadamente el cáncer volvió, esta vez en uno de sus pulmones, por lo que fue operada de nuevo, pero la respuesta no fue positiva. "pese a que extrajeron una parte de mi pulmón izquierdo, la respuesta no fue lo que esperábamos y los médicos en mi país se rindieron y me dieron solo meses de vida", dijo la joven.



Después de esta dolorosa noticia, sus padres no se rindieron y tomaron la decisión de viajar a Estados Unidos para buscar un tratamiento experimental, el cual podría ser la solución a su cáncer.



"Para variar como es lo normal en estos casos, mi seguro también dio un paso al costado y hemos quedado solos a las puertas de intentar este tratamiento, pero ya no tenemos los recursos, es por eso que hoy te pido que me acompañes con tu aporte en esta lucha por la vida, porque este regalo que es la vida también nos fue dado para cuidarlo y luchar a toda costa por mantenerlo, sabemos que no estamos solos y que Dios tiene un propósito para mi vida y nuestra familia", pidió la joven.



Es por esto que la familia de Sarah está recolectando recursos para poder llevar a cabo este tratamiento médico, por lo que piden ayudan para conseguir 150.000 dólares. Este dinero lo tienen que recolectar en cuatro días para poder empezar.



"Lo hermoso de este tratamiento es que su avance podría no solo ayudar en mi vida si no en la vida de muchos más niños que padecen esta enfermedad", finalizó.



Si desean ayudar a Sarah y a su familia, lo puede hacer aquí: Lucha Junto a mí, Cáncer de Hueso -Bone Cancer