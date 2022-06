Fallo judicial por acción popular restringe eventos masivos de Carpa La 50

A partir de ahora no se podrán realizar eventos masivos en la Carpa 50 que superen los estándares legales de emisión de ruido, situación que generaba quejas constantes de la comunidad.



La decisión fue tomada por el Juzgado Veinte Administrativo de Cali, como respuesta a una acción popular presentada en el 2018 por habitantes del barrio El Lido, contra el Municipio, la SAE y la Carpa 50, administrada por la empresa Event Plus Cali.



Esto debido a los problemas de ruido que causaban los conciertos y demás eventos que se realizaban en ese sitio.



Para el abogado Henio Márquez, esta es una victoria de la comunidad que debe servir de referente para otros sectores de Cali, a los que se ha trasladado el problema.



La edil Darschan Ocampo dijo que esta situación, que viven los vecinos de la Carpa la 50, es la misma que experimentan ahora los residentes de la carrera 66 con calle 13, “sin que las autoridades hagan nada para evitar la violación en los límites de emisión de ruido y que, con ello, se vulnere el derecho a la salud, la tranquilidad y la dignidad de los residentes del sector”.



Jhon Darby Trochez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Lido, expresó que espera que los habitantes que están en los alrededores de la Carpa 66, administrada también por Event Plus Cali, no les pase lo mismo que a muchos de sus vecinos.



“Era tan desesperante el ruido que muchos tuvieron que vender sus apartamentos o arrendar en otros lugares para el bien de su salud y en busca de la tranquilidad. Ojalá la Administración atienda estos problemas en crecimiento y eviten desplazamientos urbanos por beneficio de unos particulares”, precisó el líder.



Según la Secretaría de Salud de Cali, en el 2021 recibieron 125 peticiones, quejas y reclamos por causa del ruido excesivo, sumado a 76 en lo corrido del 2022.