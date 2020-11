Álvaro José Carvajal Vidarte

Con la decisión del Consejo de Estado de fallar a favor de los propietarios de 13 predios, quienes reclamaron a la Alcaldía de Cali, porque consideraron que hubo fallas en el procedimiento mediante el cual se les liquidó y cobró las 21 megaobras, y que les eximió del pago de la valorización, el plan de obras del Municipio sufrió un golpe jurídico que le dejó en entredicho.



La decisión, proferida por la sala de lo Contencioso Administrativo el pasado 5 de noviembre de 2020, se dio tras un litigio de diez años en los que los reclamantes buscaron la nulidad de las resoluciones de pago que, sumados los 13 predios, alcanzaban los $223 millones.



Entre los argumentos de los demandantes para reclamar la nulidad de los procesos se expuso que hubo una irregularidad en la expedición de la resolución 411.0.21.0169 de 4 de septiembre de 2009, mediante la cual se fijó el presupuesto del plan de obras aprobado por el Concejo a través del Acuerdo 241 de 2008, así como la distribución y asignación individual de la contribución para cada predio de la ciudad.



Además, que se habría violado el derecho a la defensa de los contribuyentes, dado que la resolución de distribución de la valorización no contenía el estudio técnico, lo que les impidió conocer el beneficio que recibirían por la construcción de las obras y la manera como se llegó al monto asignado a pagar individualmente por cada predio.



De acuerdo con el Consejo de Estado “en la asignación individual de la contribución de valorización para los predios objeto de estudio, el municipio de Santiago de Cali omitió la explicación suficiente de los parámetros y criterios numéricos que se tuvieron en cuenta para fijar el tributo, conforme con lo ordenado en las normas analizadas en esta providencia, razón por la cual, se configura la causal de nulidad por falta de motivación, circunstancia que, a su vez, condujo a que a los contribuyentes se les vulnerara el derecho de defensa y contradicción”.



Y añadió: “se declarará la nulidad parcial de la Resolución No. 411.0.21.0169 de 4 de septiembre de 2009 y de su anexo 2, por medio de los cuales el Alcalde de Santiago de Cali distribuyó y asignó, de forma individual, la contribución de beneficio general para los predios objeto de estudio. A su vez, se declarará la nulidad total de las Resoluciones Nos. 16485, 16532, 16533, 16655, 16662 y 16669 de 15 de diciembre de 2009, 32832, 32833, 32835 y 32881 de 29 de diciembre de 2009 y, 33321, 33322 y 33330 de 3 de marzo de 2010”.

Según el abogado Luis Mario Duque, apoderado de los demandantes, aunque esta es una decisión de gran impacto y que genera un precedente judicial, es un fallo inter partes que beneficia únicamente a los demandantes, más no a la ciudad o a los contribuyentes en general.



“Lamentablemente, no hay posibilidad de reabrir el debate jurídico sobre ese fallo. Los únicos procesos que tienen posibilidad de sacarlo adelante son aquellos en los que todavía los jueces o el Tribunal no han fallado sobre las megaobras y, si las condiciones son similares a los procesos que presenté, estoy seguro que el Tribunal acogerá el fallo del Consejo de Estado”, afirmó Duque.



Para la veedora ciudadana Luz Betty Jiménez si bien esta no es una decisión que beneficie a toda la ciudad, cobra relevancia porque “declara la nulidad con los argumentos que siempre esgrimimos la mayoría de los 36.453 recursos de reposición que presentaron los caleños y la mayoría de los 100 demandantes por la liquidación y cobro de la valorización por las 21 megaobras”.



Jiménez hizo hincapié en que los grandes contribuyentes, que por cuantía podían acudir en apelación al Consejo de Estado, “es a quienes se les ha reconocido este derecho sustancial mostrando los vicios de la resolución demandada. En tanto que el común de los ciudadanos son obligados por el aparato judicial a pagar algo mal liquidado y peor distribuido”.



Por su parte, el también veedor Pablo Borrero señaló que el Municipio debe proceder a “devolver a todos los contribuyentes que pagaron la totalidad de las megaobras el valor de las no ejecutadas, devolviendo indexado el valor. Esto en virtud del estatuto nacional de valorización y el acuerdo municipal 297 del 2010”.



Borrero enfatizó en que “a quienes no han pagado la valorización de las 21 megaobras desde el 2009, en virtud de las mismas normas, no deben cobrarles las no ejecutadas. Para tal fin el Municipio de Cali, debe ordenar y hacer reliquidación”.

Esta no es la primera vez que se declara la nulidad de las resoluciones de cobro de megaobras. Ya se ha eximido de los pagos a supermercados y bancos.

Se mantiene

La directora jurídica de la Alcaldía de Cali, María del Pilar Cano, indicó que el 99 % de las demandas contra el proceso de valorización han resultado favorables al Municipio.



La funcionaria indicó que “la contribución por valorización se mantiene, pues el fallo solo opera entre las partes. Quienes aún no han cancelado la valorización siguen con su obligación tributaria”.



Cano explicó que el plazo para interponer recursos de nulidad y restablecimiento de derechos frente a la valorización se cumplió cuatro meses después de emitidas las resoluciones de pago.

Este fallo serviría a quienes tienen procesos similares.