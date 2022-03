Estudiantes de un colegio del oriente de Cali exigen sede que les prometieron hace 5 años

Los estudiantes de la sede Bienestar Social de la Institución Educativa Cristóbal Colón protestaron este jueves exigiendo celeridad en la construcción de un colegio que, aseguran, les fue prometido hace cinco años.



El objetivo de la protesta, según informó el coordinador de la Institución, Juan Carlos Correa Escobar, es visibilizar la problemática por la falta de construcción de la sede de Bienestar Social mediante una toma pacifica.



"Es una sede que se nos prometió hace cinco años ser construida y hasta el momento se encuentra abandonada. El último consorcio que tenía la responsabilidad de finalizar el proyecto, no cumplió, pero tampoco quiere entregar el predio y sin la entrega del mismo, el Gobierno Nacional no puede avanzar en la reconstrucción de la obra", denunció Correa.



Además, el Coordinador expuso la peligrosa situación por la cual están pasando, ya que las condiciones de la edificación no son aptas, lo que significa un riesgo de seguridad para los menores de edad.



"Esto nos pone en grandes dificultades porque estamos atendiendo a 500 estudiantes, entre los 4 y los 11 años, de preescolar y primaria, en condiciones de poca seguridad. Es una edificación en este momento que se tiene alquilada y las cuales no cuenta con las condiciones mínimas para el desplazamiento de los niños", manifestó Correa.



En respuesta a estos pedidos, el secretario de Educación, José Darwin Lenis Mejía, informó que en reunión con la comunidad educativa se llegaron a unos acuerdos y, además, explicó la razón de la falta de construcción de la sede.



"Pudimos establecer un diálogo oportuno y recurrente frente a esa obra que va en un 35 % de ejecución y ha estado parada por el incumplimiento de uno de los contratistas", informó el secretario.



Según Lenis Mejía, entre los acuerdos está: "hacerle un seguimiento y un acompañamiento a las obras a través de la conformación de un comité que va a hacer la veeduría". Además, "encontrarnos para hacerle un seguimiento el 22 de abril, acompañados de la comunidad educativa".



De igual forma, el subsecretario de Educación informó que desde la Secretaría esperaban que dentro de 7 a 8 meses se tenga terminada la obra.