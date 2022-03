Esto fue lo que dijo Jhon Milton Rodríguez por polémico video en redes con seguidor de Petro

En las redes sociales se viralizó un video que tiene como protagonista al senador y candidato presidencial Jhon Milton Rodríguez, quien habría insultado a un ciudadano seguidor del candidato presidencial Gustavo Petro.



Los usuarios en redes han criticado fuertemente el video, pues aseguran que el líder del movimiento cristiano insulta al ciudadano diciéndole: "Póngala como quiera, Petrista hijue...".



Con respecto a la polémica, el candidato le dijo a El País que la discusión se dio cuando acababa de ejercer su voto, "él empezó a gritar cosas contra los cristianos y contras unas señoras que me estaban acompañando y a tratarlas de ladronas, le dije que no dijera mentiras y cuando siguió siendo más agresivo, le dije que respetara a la gente, pero nunca le diría groserías a una persona", dijo Rodríguez. "No lo insulté, le dije que no fuera mentiroso, pero sí le dije petrista porque él se manifestó como tal", añadió.



Por otro lado, sobre una posible alianza en el futuro con otras candidaturas, afirmó que está abierto a un diálogo con los otros candidatos presidenciales.



"De mi parte habrán puentes de diálogo para que otros sectores, si ven en mi un líder para acompañarles y estar trabajando con ellos, yo estaré dispuesto a hacer un trabajo en equipo con otros", manifestó el candidato.



Refiriéndose a una posible alianza con el candidato presidencial Gustavo Petro, manifestó que no lo haría pues "tienen muchas diferencias", de igual forma que con el candidato Sergio Fajardo.