Este sería el sucesor del Arzobispo de Cali, cuando monseñor Darío de Jesús renuncie

El papa Francisco designó a monseñor Luis Fernando Rodríguez como nuevo Arzobispo Coadjutor de Cali y quien sería el sucesor del arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, luego de que este se jubile en marzo del año entrante.



Esto se da luego de la solicitud hecha por el Arzobispo de Cali, en la que pidió al papa un obispo coadjutor con derecho a sucesión, el cual lo ayude hasta el momento de su retiro.

El Papa Francisco ha designado Arzobispo Coadjutor de Cali, con derecho a sucesión, a Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velasquez, Obispo Auxiliar desde 2014 en la misma sede. Con gratitud e inmensa alegría recibimos esta deferencia del Santo Padre. Caminando juntos avanzamos más. — Dario Monsalve (@arzobispodecali) April 22, 2022



Así lo explicó el padre José Over Gallego, director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali a RCN Radio el pasado mes de febrero.



"Lo que ha hecho es pedirle al papa que le nombre ahoya ya un obispo coadjutor con derecho a sucesión y eso es lo que estamos esperando. Para que haya un año de empalme y no haya vacíos en la Arquidiócesis y no quede acéfala como sucede en tantas diócesis porque se demoran en el nuevo nombramiento", señaló.



Asimismo, el padre Gallego indicó que: "todos los obispos del mundo al cumplir los 75 años de edad deben renunciar. El arzobispo de Cali los cumple el 15 de marzo del 2023. O sea dentro de un año larguito es cuando ya tendrá que presentar la renuncia protocolaria al santo padre".